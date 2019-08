Blisko 140 osób poszkodowanych we wczorajszej burzy, która przeszła po polskiej stronie Tatr. Cztery osoby nie żyją - to dwie kobiety, 10-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec.

Śmigłowiec TOPR na lądowisku przed szpitalem w Zakopanem / PAP/Grzegorz Momot /

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły od uderzenia pioruna w okolicach Giewontu. Kolejna śmiertelna ofiara burzy była po stronie słowackiej Tatr.

Jak poinformowała rzecznik wojewody małopolskiego Joanna Paździo, po udzieleniu pierwszej pomocy do szpitali przyjęto na dalsze leczenie i obserwację 56 osób. 34 osoby nadal przebywają w szpitalnych oddziałach. Najwięcej, bo aż 15 rannych, leczonych jest w Nowym Targu, 5 - w Zakopanem, a 4 w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie. Niestety wiele osób znajduje się w ciężkim stanie - mają poważne złamania, urazy wewnętrzne i poparzenia.



Trzy ciężko ranne ofiary burzy w Tatrach przeszły operacje

W szpitalu powiatowym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, trzy osoby ciężko ranne po czwartkowej burzy w Tatrach przeszły w nocy operacje.

W nocy trzy osoby były operowane. Operacja polegała na usuwaniu odłamków skalnych z kości i zabezpieczenie ran. Jeden z pacjentów w wyniku uderzenia pioruna miał oskalpowane podudzie. 21-latek z urazem czaszkowo-mózgowym czeka na operację. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Wymaga odbarczenia z uwagi na wklinowanie łuski kości do tkanki - powiedziała dyrektor ds. medycznych szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu Aleksandra Chowaniec. Dodano, że stan operowanych pacjentów jest stabilny.



Na operację w szpitalu w Nowym Targu czeka najciężej ranny 21-latek z urazami czaszkowo-mózgowymi.



Lekarz Aleksandra Chowaniec poinformowała, że w wyniku uderzenia pioruna do nowotarskiego szpitala trafiło kilka osób z poparzeniami.



Często są to rany łączone, oparzeniowe z urazami wielonarządowymi. Rany powstałe w wyniku uderzenia pioruna są bardzo ciężkie do leczenia. To na razie pierwsza doba ich pobytu w szpitalu. Nie możemy określić jeszcze jak długo tu pozostaną. To są osoby przyjezdne z różnych części Polski i zdajemy sobie sprawę, że będą chcieli szybko wrócić do swoich domów, jednak ich stan musi się poprawić. Myślę, że po weekendzie będziemy mogli ocenić jak długo jeszcze pozostaną w szpitalu - dodała.

Świadek: Burza pojawiła się nie wiadomo skąd

Wczoraj po południu nad Tatry nadciągnęła gwałtowna burza. Według TOPR, rażenia głównie nastąpiły w okolicach kopuły szczytowej Giewontu, ale także na Czerwonych Wierchach.



Po uderzeniu pioruna latały głazy, takie jak pięść i większe, w promieniu 100 metrów to się rozprysło - mówi w rozmowie z RMF FM przewodnik tatrzański , który był naocznym świadkiem dramatycznych wydarzeń w okolicach Giewontu.

Świadkowie twierdzą, że burza w Tatrach rozpętała się nagle. Zachmurzyło się, coś zaczęło lekko wiać, zaczęło kapać. I te chmury nie były ciężkie, stalowe, normalne chmury takie białe, trochę ciemniejsze. I nagle burza. No i były trzy, cztery odgłosy, potem było kilkanaście. Trzy, cztery uderzenia były w pobliżu Giewontu i tak sobie pomyślałem, Boże ,chyba będzie źle na Giewoncie. No i byłem złym prorokiem - mówi nam pan Krzysztof , który był świadkiem tragicznej w skutkach burzy.

Byliśmy w bezpośredniej bliskości tego zdarzenia. Wybraliśmy akurat wejście na Kopę Kondracką. Ok. godz. 13 burza pojawiła się nie wiadomo skąd, nagle - dodaje pan Krzysztof.

W akcję ratowniczą było zaangażowanych wiele służb. Wykorzystano wszelkie środki transportu, aby przewieźć rannych do szpitali. Oprócz pięciu śmigłowców, użyto samochodów terenowych TOPR i GOPR, pojazdów straży pożarnej, a także pojazdy schronisk górskich.





IMGW wydał komunikat dla Podhala. Alertu RCB nie było

Przed burzą na Podhalu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysłało swego alertu do osób przebywających w regionie, który ostrzegałby o zagrożeniu. Alert RCB to SMS-owy system powiadomień. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy gdy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy, że nie wysłało alertu, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał na ten dzień ostrzeżeń i nie było rekomendacji do stworzenia SMS-owej informacji dla Podhala. Urzędnicy Centrum podkreślają, że w procedurze ostrzeżeń współpracują właśnie z IMGW.

Z kolei Instytut tłumaczy, że wydał rano komunikat pogodowy dla Podhala i przewidywał w nim burze, jednak - jak napisano w przekazanej nam informacji - te burze nie spełniały obowiązujących w naszym kraju kryteriów przewidzianych dla formułowania ostrzeżeń. Te wydawane są w przypadku prognozowania towarzyszącym burzom silnych porywów wiatru - powyżej 70 km/h i ulewnego deszczu - od 20 milimetrów. Jak przekonuje IMGW - zjawiska towarzyszące wczorajszym burzom nawet nie zbliżyły się do tych kryteriów.