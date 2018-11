Jest śledztwo po tragedii na warszawskim Bemowie. W niedzielę na sali zabaw przebywał 35-letni mężczyzna z dwójką małych dzieci. Ich spotkanie nadzorował kurator. Ojca i 4,5-letniego syna znaleziono nieprzytomnych w toalecie, obaj zmarli w szpitalu. Jako pierwsze informację o śmierci dziecka podał RMF MAXXX. Jak się okazuje, w ubiegłym tygodniu w "Uwadze" TVN ukazał się materiał, w którym matka dzieci ostrzegała, że 35-latek jest niebezpieczny.

Do tragedii doszło w niedzielę po południu. Na sali zabaw przy ulicy Konarskiego na warszawskim Bemowie przebywał 35-letni mężczyzna z 4,5-letnim synem Arturem i 6-letnią córką Kornelią. Spotkanie było nadzorowane przez kuratora społecznego, który jest jednocześnie policjantem.

Około godziny 17 mężczyzna miał poprosić kuratora o możliwość udania się do toalety z chłopcem. Zaniepokojony kurator po około 2 minutach udał się do toalety. Tam znalazł nieprzytomne dziecko na podłodze, a po wyważeniu drzwi do kabiny - odnalazł również nieprzytomnego ojca. Funkcjonariusz udzielił im pomocy i wezwał pogotowie.

Ojciec zmarł w niedzielę, a syn w poniedziałek w szpitalu. Był to skutek wydarzenia, które miało miejsce podczas widzenia odbywającego się pod nadzorem kuratora społecznego - mówi zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Mirosława Chyr.



Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono monitoring, przesłuchano też pierwszych świadków - w tym kuratora. 6-letniej Kornelii, która także była z ojcem w sali zabaw, nic się nie stało.

Ojciec mógł otruć synka i siebie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wszczęła już w tej sprawie śledztwo. Zostało także wydane postanowienie o przeprowadzeniu sekcji zwłok mężczyzny i chłopca, jej termin nie został jeszcze ustalony. Prokuratura zleci też badania toksykologiczne. Według Polsat News, 35-latek mógł otruć chłopca i siebie.

Śledczy zbadają trzy wątki. Pierwszy to zabójstwo 4,5-letniego chłopca, czyli art. 148 p. 1 kodeksu karnego. Drugi to art. 151 kodeksu karnego, czyli "kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Trzeci to przestępstwo z artykułu 231 p. 1 kodeksu karnego, czyli niedopełnienia obowiązków przez kuratora.

Sprawą zajmuje się też Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji. W tym przypadku, z uwagi na fakt, że kuratorem był policjant, trwają czynności wyjaśniające. Wstępne ustalenia wskazują na bardzo szybką i zdecydowaną reakcję funkcjonariusza w sytuacji, która niestety zakończyła się tragicznie - mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyzna był w trakcie rozwodu z matką dzieci. Opiekę kuratora podczas spotkań z córką i synem miał mieć przyznaną w związku z incydentami, które zgłaszała wcześniej matka.

"Jak mam dać dwójkę dzieci człowiekowi, który z jednym z dzieci trzy razy wchodził na dach, w środku nocy, pod wpływem alkoholu?"

W ubiegłym tygodniu w "Uwadze" TVN ukazał się materiał, w którym matka chłopcu opowiadała, że jej mąż wielokrotnie porywał czteroletniego syna.

Jak mam dać dwójkę dzieci człowiekowi, który z jednym z dzieci trzy razy wchodził na dach, w środku nocy, pod wpływem alkoholu? - pytała kobieta.

Mężczyzna miał prokuratorskie zarzuty - w tym uporczywego nękania małżonki i dzieci, nachodzenia w domu rodziny i znajomych żony. Najpoważniejszy zarzut dotyczy uprowadzeń rodzicielskich czteroletniego synka. Porwań było dużo, nawet nie liczyłam. Jeździł za mną i za dziećmi do parków, na place zabaw. Pojawiał się wszędzie - mówiła w "Uwadze" TVN pani Justyna.

Od marca małżonkowie mieszkali osobno. Do czasu pierwszej rozprawy rozwodowej czterolatek mieszkał z ojcem. W maju zapadła pierwsza decyzja sądu rodzinnego. Zgodnie z nią, dwójka dzieci miała na stałe mieszkać z panią Justyną, ojcu zapewniono kontakty z dziećmi. Mężczyzna został zobligowany przez sąd do zawiezienia synka do mamy. Wtedy wywiózł go do Niemiec. Został tam zatrzymany przez policję. Chłopiec wrócił do matki.

Później ojciec jeszcze kilka razy próbował uprowadzić chłopca.

Sąd zdecydował, że kontakty mężczyzny z dziećmi mogą odbywać się wyłącznie pod kontrolą kuratora. Prokuratura ponadto wydała mu zakaz zbliżania się do żony i dzieci poza terminami widzeń. Wyjątkiem były dwutygodniowe wakacje, na które pojechał sam z dziećmi.

"Nie jestem wariatem. Nie jestem człowiekiem, który mógłby zrobić coś sobie albo dziecku"

Małżeństwo pani Justyny trwało prawie 9 lat i było dość zgodne. Pani Justyna twierdzi, że rozpad związku spowodowała zaborczość męża wobec syna.

Problemy zaczęły się, kiedy synek miał 16 miesięcy i miał pójść do żłobka. To było we wrześniu 2015 roku. Mój mąż się zmienił, skupił się tylko na synu - mówiła pani Justyna w "Uwadze" TVN.

Według pani Justyny, liczne porwania synka przez ostatnie kilka miesięcy sprawiły, że straciła zaufanie do ojca dzieci. Postanowienie prokuratora o postawieniu mu zarzutów i zakazie zbliżania się potwierdza jej wersję. Nieoczekiwanie jednak sąd rodzinny, znając decyzję prokuratury, zniósł kontrolę kuratora podczas widzeń z ojca dziećmi. Wówczas ojciec ponownie porwał synka. Pojechał z nim do Wrocławia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Wrocławia znajduje się mężczyzna z czteroletnim dzieckiem, który prawdopodobnie może chcieć popełnić samobójstwo. W takich przypadkach podejmujemy natychmiastowe działania. W związku z tym spora ilość policjantów została zaangażowana do tych działań. Funkcjonariusze poszukiwali tego mężczyzny. Po kilku godzinach do niego dotarli. Znajdował się w samochodzie. Początkowo nie chciał wydać dziecka. Nie chciał rozmawiać o tym, co się stało. Po chwili rozmów udało się nakłonić mężczyznę do tego, aby oddał dziecko pod opiekę babci. Z informacji, które posiadam mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu - mówił w "Uwadze" TVN Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Nie jestem wariatem. Nie jestem człowiekiem, który mógłby zrobić coś sobie albo dziecku. Nie jestem osobą, która może robić skrajne rzeczy - przekonywał w wyemitowanym wtedy materiale mężczyzna.

Nie groziłem samobójstwem. Dzwoniła do mnie moja mama i wykrzyczałem do niej niepotrzebne słowa. To było w afekcie, w emocjach - twierdził wtedy mężczyzna.