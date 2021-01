Nie żyje pasażer busa - to tragiczny finał wypadku, do którego doszło na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na miejsce wezwano straż pożarną z Brochocina. Dojazd do wypadku był utrudniony, bo kierowcy nie stworzyli tzw. korytarza życia. Strażacy przypominają: "Korytarz życia to wasz obowiązek". Za uniemożliwienie służbom dojazdu do poszkodowanych grozi do 500 zł mandatu.

