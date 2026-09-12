Toksyczna tajemnica amerykańskiej bazy. Skażenie mogło zagrozić zdrowiu

RMF24

Prace parlamentarnej komisji na Azorach ujawniły zatrważające informacje dotyczące strategicznego obiektu wojsk USA - bazy lotniczej Lajes na wyspie Terceira. Nieszczelne zbiorniki z paliwem lotniczym miały przez lata skażać grunt, istnieje teoria, że mogło to wpłynąć na wzrost zachorowalności na raka.

Eksperci wskazują na zaniedbania USA

Powołana w tym tygodniu komisja ds. bazy Lajes przesłuchała ekspertów ds. ekologii z Uniwersytetu Azorskiego oraz świadków znających amerykański obiekt. Zeznali oni, że badania przeprowadzone w Lajes dowiodły poważnego skażenia gruntu w tej bazie lotniczej oraz na sąsiadujących z nią terenach – podała telewizja RTP Acores.

Przesłuchiwane przez komisję parlamentarną osoby zeznały m.in. że znajdujące się w bazie zbiorniki na paliwo lotnicze były nieszczelne, a ich zły stan miał być tolerowany przez amerykańskie wojsko latami.

RTP Acores odnotowała, że wśród podejmowanych podczas prac komisji tematów było jedno z badań sugerujące, że wzrost zachorowań na nowotwory w pobliżu Lajes może mieć związek z zanieczyszczeniem gruntu paliwem.

Jak wykorzystywana jest baza na Azorach?

Lotnisko Lajes było wykorzystywane przez siły powietrzne USA do operacji wojskowej „Epicka Furia” przeciwko Iranowi rozpoczętej na przełomie lutego i marca 2026 r. Służyło ono m.in. do wsparcia działań logistycznych, transportu dronów na Bliski Wschód oraz do tankowania samolotów.



Strategiczne położenie Azorów na Atlantyku i stacjonowanie tam wojsk amerykańskich okazały się w 1949 r. jednymi z głównych argumentów za zaproszeniem Portugalii do współtworzenia NATO.



Obecność wojsk USA na Azorach reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne USA mogą korzystać z bazy Lajes do celów związanych z działaniem NATO.