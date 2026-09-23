„To tylko kwestia czasu”. Nawrocki zdradza, co dalej z „Fort Trump”

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki liczy na sfinalizowanie planów utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. W rozmowie z telewizją Bloomberg ocenił, że realizacja projektu jest „tylko kwestią czasu” i - jak przekazał - trwają już przygotowania dotyczące infrastruktury. Prezydent chciałby, aby baza powstała przed końcem kadencji Donalda Trumpa, czyli przed 2029 rokiem.

„Fort Trump” w Polsce

Karol Nawrocki był pytany przez Bloomberga o zapowiedzi zwiększenia stałej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent przekazał, że trwają przygotowania do budowy infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu.

Właściwie teraz wybierana jest odpowiednia infrastruktura - mówił Nawrocki, wyrażając przekonanie, że projekt zostanie zrealizowany. Jednocześnie zaznaczył, że nadal pozostają do rozstrzygnięcia kwestie administracyjne i finansowe.

Jesteśmy przekonani, że tak, jak zapowiedział prezydent Trump, to tylko kwestia czasu - powiedział Nawrocki.

Wskazał również nazwę, jaką chciałby nadać przyszłej bazie: jeśli projekt zostanie zrealizowany, kompleks miałby nosić nazwę „Fort Trump”. Nawrocki ocenił, że po zakończeniu prac przez stronę amerykańską i polski rząd Donald Trump mógłby osobiście uczestniczyć w otwarciu bazy.

Myślę, że kiedy administracja USA i polski rząd zakończą swoje prace, prezydent Trump będzie mógł osobiście uczestniczyć w otwarciu Fort Trump – mówił.

Polska deklaruje ponoszenie kosztów

Nawrocki podkreślił także, że Polska ponosi koszty związane z własnym bezpieczeństwem, w tym koszty związane z obecnością amerykańskich żołnierzy na terytorium kraju.

Polska płaci za swoje bezpieczeństwo. Pokrywamy również koszty pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce - powiedział prezydent. Według Nawrockiego z perspektywy Polski jest to rozwiązanie, którego koszty są jasno określone.