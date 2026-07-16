To przekreślałoby szanse na ekstradycję. Jest decyzja w sprawie Ziobry

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Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Śledczy uznali, że wystąpienie o ENA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry z USA.

Zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, ale prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania.

Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co zrobić. Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponowny wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję - zapowiadał.

Wzięto więc pod uwagę, że w wypadku gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom.

To przekreślałoby szanse na ekstradycję byłego ministra z USA, dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Ziobrą nie będzie.

Będzie opóźnienie ws. wniosku o Trybunał Stanu dla Ziobry O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu trzy miesiące temu.

Zbigniew Ziobro jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia władzy oraz nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Według śledczych Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw.

W lipcu Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.