Jeszcze tylko do 30 czerwca właściciele domów mają czas na złożenie deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że są takie gminy, gdzie tylko 18 proc. mieszkańców dopełniło obowiązku. Warto poświęcić czas na złożenie deklaracji, bo w przeciwnym razie grozi nam grzywna w wysokości do 500 zł. Może ona wzrosnąć do 5000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu.

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych utworzona w ubiegłym roku. Dzięki niej rząd chce uzyskać możliwość zidentyfikowania i określenia źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciąży na każdym, kto jest właścicielem domu jednorodzinnego lub zarządcą budynków wielorodzinnych oraz właścicielem czy zarządcą lokali usługowych i handlowych. Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Siennica Różana wzorem do naśladowania Choć kończy się czas na złożenie dokumentów, to z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że do systemu CEEB trafiło dopiero 5 363 847 deklaracji. Są jednak takie gminy, gdzie niemal wszyscy właściciele domów już wpisali swoją deklarację. Wzorem może być Siennica Różana (woj. lubelskie). Aż 97 proc. zobowiązanych do tego mieszkańców wiejskiej gminy już złożyło deklarację. Niewiele gorzej jest w Szczuczynie (woj. podlaskie) i Zawidowie (woj. dolnośląskie) - tam poziom wypełnienia bazy wynosi 96 proc. Na drugim biegunie jest gmina Prochowice (woj.dolnośląskie). Tam tylko 18 proc. zobowiązanych do tego mieszkańców złożyło deklarację. W rankingu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Prochowice figurują jako gmina z najmniejszą liczbą złożonych deklaracji - 370. Ranking GUND powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklaracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W jaki sposób złożyć deklarację? Gminy mogą jeszcze poprawić swoje wyniki. Wystarczy, że mieszkańcy do 30 czerwca prześlą deklarację. Można to zrobić przez internet. Wystarczy zalogować się na stronę ceeb.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego i wpisać dane o naszym budynku. Można też złożyć taką deklarację osobiście w urzędzie swojego miasta lub wysłać ją pocztą. My rekomendujemy jednak formę elektroniczną, która jest tak naprawdę najprostsza i najszybsza - mówi Joanna Niedźwiecka, rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Źródła ciepła, które należy zgłosić Deklarację należy wypełnić podając takie dane jak: imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, numer telefonu oraz adres e-mail do właściciela lub zarządcy. Podać należy informację o wszystkich używanych źródłach ciepła w danym budynku. W deklaracji wyszczególnione źródła ciepła, które należy zgłosić, to: miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

piec kaflowy na paliwo stałe,

trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

kocioł olejowy,

pompa ciepła,

ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - zgłaszać nie trzeba np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. Deklaracja potrzebna, jeśli chcemy skorzystać z dotacji Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie prześlemy dokumentu, to grozi nam grzywna w wysokości do 500 zł. Co ważne, kara może wzrosnąć nawet do 5000 złotych, jeśli sprawa trafi do sądu. Warto podkreślić, że grzywna nam nie grozi, jeśli popełnimy błędy przy wypełnieniu deklaracji. Informacje są bowiem weryfikowane przez urzędników, a prawidłowość wprowadzonych danych jest sprawdzana np. przez kominiarzy. Osoby, które nie złożą deklaracji nie będą mogły skorzystać z dotacji na wymianę pieca na gazowy i innych zielonych programów. Złożenie deklaracji pozwoli także korzystać z niższych cen węgla. Zobacz również: Awaria na kolei: Opóźnienia niektórych pociągów na krakowskim dworcu

