„To obniża rangę Polski”. Miażdżąca opinia Polaków ws. kryzysu wokół TK [SONDAŻ]

RMF24

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Aż 77,8 procent Polaków uważa, że obecna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego negatywnie wpływa na wiarygodność i pozycję Polski na arenie międzynarodowej – tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Zdecydowanie negatywna ocena najbardziej widoczna jest wśród wyborców opozycji – aż 86 procent spośród nich uznaje, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego szkodzi międzynarodowej reputacji naszego kraju. Co ciekawe, większość tej grupy (70 procent) nie ma żadnych wątpliwości i wybiera odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”.

Głos rządzących również krytyczny

Nie tylko zwolennicy opozycji są zaniepokojeni skutkami obecnego kryzysu. Wśród wyborców obozu rządzącego aż 77 procent wyraża obawę o spadek wiarygodności Polski – 44 procent z nich ocenia to bardzo krytycznie („zdecydowanie się zgadzam”), a 33 procent przyznaje, że raczej się z tym zgadza. Mniejszość (18 procent) nie widzi tu zagrożenia dla międzynarodowej pozycji kraju.

Pozostali również wyrażają niepokój

Wśród osób nieidentyfikujących się z żadną ze stron sceny politycznej, 60 procent podziela opinię o obniżeniu rangi Polski. 21 procent tej grupy przyznało, że nie jest w stanie jednoznacznie ocenić wpływu kryzysu wokół TK na sytuację międzynarodową kraju.

Niewielu bez opinii

Tylko 9,4 procent wszystkich ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Wyniki badania są więc jednoznaczne – Polacy, niezależnie od preferencji politycznych, negatywnie oceniają konsekwencje sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Ankieta została przeprowadzona wśród tysiąca dorosłych Polaków metodą CATI, czyli komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych.