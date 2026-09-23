To najzdrowsze miasta w Polsce. Kto na pierwszym miejscu?

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Poznaliśmy wyniki piątej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Ranking obejmuje 66 miast na prawach powiatu, w których mieszka łącznie 12,2 mln Polaków. Wśród największych miast zwyciężyła Warszawa, wśród mniejszych - Bielsko-Biała.

Za nami Kongres Zdrowe Miasta 2026. Celem kongresu jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę.

Podczas towarzyszącej kongresowi gali ogłoszono wyniki piątej już edycji Indeksu Zdrowych Miast. Jego celem jest porównanie, jakie warunki dla zdrowego życia mieszkańców tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu. Badanie obejmuje wszystkie 66 miast na prawach powiatu, w których mieszka 12,2 mln osób, czyli blisko jedna trzecia ludności Polski.

Miasta powyżej 300 tysięcy mieszkańców

W kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców zwyciężyła Warszawa. Odbierając nagrodę, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podziękował mieszkańcom i mieszkankom stolicy, mówiąc, że „to oni każdego dnia starają się o te zmiany”.

Olbrzymie gratulacje dla wszystkich przyjaciół samorządowców, którzy otrzymali te nagrody, dlatego, że rzeczywiście samorządem Polska stoi - dodał Trzaskowski.

W nowym rankingu Warszawa (wartość indeksu - 68,3 pkt) zajęła miejsce na podium przed Poznaniem (65,5) i Lublinem (59,8). Warszawa i Poznań zamieniły się miejscami względem poprzedniej edycji.

Mocno awansowała Bydgoszcz - z dziewiątego na piąte miejsce. Czwarte miejsce zajął Kraków, a szóste Łódź. Spadki zanotowały Gdańsk, Wrocław i Szczecin.

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Miasta do 300 tysięcy mieszkańców

W kategorii miast do 300 tys. mieszkańców zwyciężyła Bielsko-Biała. Tytuł Miasta 5-lecia przypadł miastu Zabrze, które między pierwszą a tegoroczną edycją rankingu awansowało z 58. na 27. miejsce, poprawiając swoją pozycję o 31 miejsc.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyły następujące miasta: Zdrowie - Rybnik; Ludność i pokolenia, a także Usługi komunalne i społeczne - Rzeszów, Edukacja - Kraków, Mieszkalnictwo - Sopot, Środowisko - Olsztyn, Przestrzeń - Chorzów, Infrastruktura - Warszawa.

Kongres Zdrowe Miasta wyrasta z projektu Indeks Zdrowych Miast, inicjatywy zainaugurowanej w 2022 roku przez Grupę LUX MED i realizowanej wspólnie z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Jego celem jest tworzenie miast przyjaznych obywatelom poprzez analizę dotyczącą inicjatyw i działań, które lokalne społeczności wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. Współorganizatorami Kongresu, obok Grupy LUX MED., są SGH i ruch Open Eyes Economy.