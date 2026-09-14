To lokomotywa techniczna była celem ataku drona. Ustalenia RMF FM

RMF24

To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona. To - jak dowiedział się reporter RMF FM - najnowsze ustalenia polskich służb. Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał.

Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów - na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około dwóch tysięcy metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy.

Jak usłyszał reporter RMF FM, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy.

Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.

Atak dronów przy granicy z Polską

W niedzielę rano w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Na specjalnej odprawie w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.

Donald Tusk ostrzega przed rosyjskimi atakami. „Nie możemy wykluczyć” „Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium” - mówił premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum…



