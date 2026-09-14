To lokomotywa techniczna była celem ataku drona. Ustalenia RMF FM

Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów - na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około dwóch tysięcy metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy.
Jak usłyszał reporter RMF FM, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy.
Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.
Atak dronów przy granicy z Polską
W niedzielę rano w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Na specjalnej odprawie w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.