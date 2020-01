RMF FM - najbardziej znana i najpopularniejsza rozgłośnia w Polsce - obchodzi dziś 15 stycznia swoje 30. urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was - drodzy słuchacze - mnóstwo niespodzianek! Konkursy, milionowe wygrane, słodkie bombonierki, miniserial, zabawy, wspominki…

Urodziny świętujemy od poniedziałku! Kliknij w zdjęcie i dowiedz się, co dla Was przygotowaliśmy:

Tak ludzie Faktów wyglądali… w dzieciństwie / RMF FM

Mamy dla Was urodzinowy zestaw radiowych gadżetów / RMF FM

O dziennikarzach RMF FM z przymrużeniem oka. Rozwiąż quiz / RMF FM

Urodzinowa loteria RMF FM. Milion do wygrania / RMF FM

Nowy serial komediowy W rolach głównych, obok aktorów i gwiazd znanych ze szklanego ekranu, zobaczymy dziennikarzy Radia RMF FM / RMF FM

Najbardziej znana rozgłośnia w Polsce

RMF FM - najbardziej znana i najpopularniejsza rozgłośnia w Polsce - obchodzi dziś swoje 30. urodziny. Każdego dnia przyciąga blisko 9,5 mln słuchaczy. To niemal tyle, ilu mieszkańców liczy Słowacja, Litwa i Estonia razem. Jest to wynik wyjątkowy nie tylko w Polsce, ale także w Europie. O wielkiej popularności świadczy również fakt, że 84 proc. Polaków pytanych jakie zna stacje radiowe spontanicznie, podaje właśnie RMF FM, a nazwę radia zna 99 procent Polaków !.

Radio Muzyka Fakty to przede wszystkim ludzie. Ludzie pozytywnie zakręceni wokół radia.





Fakty przez całą dobę

RMF FM to niezmiennie szybkie i wiarygodne źródło informacji, które w rankingu Instytutu Monitorowania Mediów znalazło się w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów dekady. Według badania Reuters Institute, stacja RMF FM jest najlepiej oceniana przez Polaków pod względem wiarygodności przedstawianych informacji.

Fakty RMF FM - w tym Sportowe, Kulturalne, Ekonomiczne - nadajemy przez całą dobę o każdej pełnej godzinie. A od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 5:00 a 9:00 oraz 15:00 a 19:00 Fakty emitowane są co pół godziny.



W paśmie porannym po godzinie 8:00 emitowana jest Poranna rozmowa w RMF FM, którą prowadzi Robert Mazurek. Po godzinie 18:00 gospodarzem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Marcin Zaborski. W sobotę o godzinie 8:30 na antenie RMF FM znajdziecie kolejną dłuższą rozmowę. Do studia RMF FM gości zaprasza Krzysztof Ziemiec.



Na stronie RMF 24 znajdziecie najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z kraju i ze świata.

Nasze akcje specjalne

Jednym ze znaków rozpoznawczych Faktów RMF FM stały się akcje specjalne. W 2013 roku ruszyła akcja Twoje Miasto w RMF FM. Żółto-niebieska ekipa wraz z dziennikarzami co sobotę odwiedza miejscowość wskazaną przez internautów w specjalnej sondzie.



W tym samym roku ruszyła także antenowa akcja Twoje zdrowie w RMF FM. W 2016 roku uruchomiono specjalny portal www.twojezdrowie.rmf24.pl z mnóstwem eksperckich porad, ciekawostek o zdrowiu i informacji ze świata medycyny.

Od prawie 5 lat organizujemy coroczną akcję charytatywną Lepsze Jutro z RMF FM, która ma nieść pomoc i wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Sam projekt powstał w 2015 roku, kiedy w Szydłowcu wybudowaliśmy dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.



Dom rodziny pana Grzegorza: Kiedyś i dziś Michał Dukaczewski /RMF FM

Rok później w czterech miejscach w Polsce w ramach projektu powstały place zabaw, gry edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.



W 2017 roku przeprowadziliśmy akcję wyposażania szkolnych pracowni. Pomogliśmy także panu Zbigniewowi wybudować warsztat stolarski.



W 2018 roku dla maluchów z terapeutycznego przedszkola w Wieliczce zbudowaliśmy sensoryczny plac zabaw, a w remizie OSP w Bogdanówce wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne. Z kolei dla podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej z Inowrocławia przygotowaliśmy całoroczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy, składający się z 12 różnorodnych wycieczek.



W 2019 roku wyposażyliśmy szkoły w supernowoczesne pracownie.



Wielką popularnością cieszą się też akcje patriotyczne organizowane przez RMF FM. Od 2013 roku w szczególny sposób obchodzimy Dzień Flagi. Zaczęło się od happeningu "Szaliki na pomniki", przez akcję Pięć flag na pięciu szczytach po Morze Flag na krakowskich Błoniach.

Mnóstwo emocji wzbudziła także biała-czerwona sztafeta organizowana dwa lata z rzędu, w 2017 i 2018. Najpierw w towarzystwie gwiazd muzyki, sportu, ale i polityków flaga przemierzyliśmy Polskę z Helu na Giewont, a rok potem z Zakopanego do Gdyni.



Pokonaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć z biało-czerwoną flagą na Giewont. RMF FM

Dużo muzyki, dobra rozrywka i kolejne rekordy

RMF FM stawia nie tylko na informację na najwyższym poziomie, ale też na rozrywkę i dobrą zabawę.

Obok Faktów RMF FM na antenie można usłyszeć m.in. poranny show Wstawaj Szkoda Dnia - czyli od lat poranek numer jeden w Polsce, Felietony Tomasza Olbratowskiego, popołudniowy program Byle do Piątku, w którym pojawiają się muzyczne premiery, relacje, komentarze na gorąco, a także wielkie pieniądze, czyli Szczęśliwa loteria RMF FM. To także na falach RMF FM możecie usłyszeć POPlistę - czyli najpopularniejszą w Polsce listę przebojów. To audycja radiowa nadawana od września 2001, obecnie przez Dariusza Maciborka.

RMF FM idzie na rekord! Nie tylko w słuchalności (na tej scenie rządzi od lat), ale w Księdze Rekordów Guinnessa! Jest jedyna stacja radiowa na świecie, która pobiła rekord bicia rekordów. Mają już na koncie: siatkarski i piłkarski rekord Guinnessa oraz rekord w przytulaniu się do Białego Misia.

Wideo youtube

Nie tylko RMF FM

Warto dodać, że zdobywane przez lata doświadczenie zaowocowało powstaniem wielu innych projektów spod znaku RMF. U progu nowego tysiąclecia nadanie rozpoczęła stacja RMF Classic (początkowo jako Opera FM), a w 2004 roku wystartowały pierwsze rozgłośnie RMF MAXXX. W 2007 roku w sieci pojawił się serwis muzyczny RMFon.pl (na początku jako miastomuzyki.pl).

W wrześniu 2019 roku RMF FM zaczęło udostępniać podcasty - zarówno na głównej stronie internetowej, jak i w osobnej części serwisu RMFon.pl i aplikacji mobilnej RMF ON. Łącznie pojawiło się 45 produkcji własnych Grupy RMF - m.in. takich jak "Podsumowanie dnia", "Ameryka z bliska" czy "Dorwać bestię".



30 lat temu... Tak to się zaczęło

Jakie były początki radia, które dziś przyciąga każdego dnia prawie 9,5 miliona słuchaczy?



15 stycznia 1990 roku na falach krakowskiego eteru pojawiło się Radio Małopolska FUN. Początki stacji sięgają jednak 1989 roku, gdy po upadku komunizmu możliwe stało się uruchomienie wolnych mediów.

4 czerwca odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w powojennej Polsce, a pięć dni później grupa osób związanych z ruchem "Solidarność" w Krakowie zawiązała Krakowską Fundację Komunikacji Społecznej - pierwszą niezależną organizację medialną w Polsce.

Prezesem wspomnianej Fundacji został Stanisław Tyczyński, który w latach 80. był działaczem struktur podziemnych "Solidarności" i współtwórcą podziemnego "Radia Solidarność". Wśród założycieli Fundacji byli także: Aleksandra Zieleniewska (była dziennikarka podziemnego "Radia Solidarność"), Marek Jodłowski (współtwórca podziemnego "Radia Solidarność"), Edward Nowak (działacz "Solidarności", poseł na Sejm X kadencji), Krzysztof Bachmiński (prawnik, działacz Komisji Praworządności przy Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", późniejszy prezydent miasta Krakowa), Stanisław Handzlik (jeden z liderów podziemnej "Solidarności" w Hucie im. Lenina, później poseł Sejmu I kadencji i wieloletni radny miasta Krakowa) oraz Krzysztof Kozłowski (wieloletni zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego", minister spraw wewnętrznych w pierwszym niekomunistycznym rządzie RP, senator) i Marek Pacuła (dziennikarz, scenarzysta, reżyser i satyryk).

Nadajnik retransmitujący 24-godzinny program tej stacji włączono 15 stycznia 1990 roku w samo południe w centrum nadawczym Chorągwica koło Krakowa. Pierwszym utworem, który pojawił się na antenie była piosenka zespołu Toto - "Africa".



Wideo youtube

Na początku stacja mieściła się w... dwóch mieszkaniach. Główne spotkania odbywały się przy słynnym "piecu" w mieszkaniu Aleksandry Zieleniewskiej. Nie ustawano jednak w poszukiwaniach siedziby dla radia. W sierpniu 1990 roku emisję przeniesiono pod Kopiec Kościuszki. W październiku 1990 roku stacja zmieniła nazwę z Radia Małopolska FUN na RMF.

Pierwszą ekipę RMF FM tworzyli: Grażyna Bekier, Tomasz Berezowski, Elżbieta Gołąb, Michał Kubik, Krzysztof Mazurkiewicz, Piotr Metz, Edward Miszczak, Wojciech Padjas, Tomasz Słoń, Stanisław Smółka, Tadeusz Sołtys, Ewa Stykowska, Konsolata Suder, Urszula Śliwińska, Krzysztof Śliwiński, Marcin Wrona oraz Aleksandra Zieleniewska.



Od roku 2006 właścicielem Grupy RMF jest koncern Bauer Media.

Specjalny serwis urodzinowy / RMF FM