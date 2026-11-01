To jeszcze nie koniec sezonu. Te grzyby zbierzesz w listopadzie

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Mamy już listopad, ale to nie znaczy, że sezon grzybowy należy oficjalnie zamknąć. Chociaż dla wielu fanów leśnego zbieractwa najlepszym momentem jest sierpniowy czy wrześniowy wysyp prawdziwków albo koźlarzy, listopad potrafi miło zaskoczyć. Jakie grzyby można znaleźć w lasach późną jesienią?

W listopadzie, mimo niższej temperatury i coraz krótszych dni, natura nie śpi. Wciąż można liczyć na obfite zbiory i wzbogacić potrawy o świeże składniki do jajecznicy czy aromatycznej zupy grzybowej.

Jakie gatunki grzybów rosną w listopadzie?

Klasyczne gatunki, takie jak borowiki, kurki czy maślaki, pojawiają się co prawda w szczycie sezonu, ale listopadowy spacer po lesie także może skończyć się powrotem do domu z pełnym koszykiem.

Nawet o tej porze roku natrafimy jeszcze m.in. na takie gatunki jak:

- podgrzybek brunatny

- rydz

- gąski

- opieńki

- kanie

- kurki (w cieplejszych regionach kraju),

- boczniaki ostrygowate

- płomiennica zimowa

- uszak bzowy

Część z tych grzybów, szczególnie boczniak czy uszak bzowy, można znaleźć na starych pniach i martwym drewnie – nie tylko na leśnej ściółce! Warto wznieść wzrok nieco wyżej i przeszukać okolicę powalonych drzew.

Gdzie szukać listopadowych smakołyków?

Podgrzybki brunatne najłatwiej wypatrzeć w lasach mieszanych, zwłaszcza w pobliżu sosen i świerków. Z kolei mleczaje rydze upodobały sobie towarzystwo sosen i często występują w ich okolicy. Podobnie gąski - te są słabo widoczne, ponieważ rosną częściowo lub prawie w całości pod ziemią.

Jeśli chcesz znaleźć kanie lub opieńki, skup się na przestrzeniach wokół pni lub martwego drewna – tam zazwyczaj jest ich najwięcej.

Czubajka kania, grzyb jadalny należący do gatunku pieczarkowatych (fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Boczniaki i płomiennice szczególnie chętnie rosną na martwym drzewie i pniach. Te gatunki zyskują popularność nie tylko ze względu na smak, ale również łatwość rozpoznania oraz odporność na chłodniejsze temperatury.

Uszak bzowy to grzyb, który rośnie głównie na martwych i zamierających gałęziach bzu czarnego. Ale to nie jedyne jego “ulubione” miejsce. Można go spotkać także na innych drzewach liściastych, między innymi na buku, klonie czy jesionie. Grzyb ten najchętniej wybiera wilgotne lasy, nadrzeczne zarośla oraz zakątki, gdzie panuje wyższa wilgotność.

Zasady bezpieczeństwa – zbieraj z głową

Jesienne grzybobranie kusi obfitością, ale przypominamy – zbieraj wyłącznie grzyby, których jesteś absolutnie pewny!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj swoje zbiory z doświadczonym grzybiarzem albo zasięgnij opinii w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Odpowiedzialne grzybobranie to gwarancja udanego, smacznego i – przede wszystkim – bezpiecznego posiłku.