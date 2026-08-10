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To jednak nie awaria. ZUS celem ataku hakerskiego

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (11:17) Aktualizacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (12:57)

Przez kilka godzin nie działała witryna zus.pl. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych początkowo przekazał, że doszło do awarii. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika jednak, że doszło do ataku hakerskiego.

To jednak nie awaria. ZUS celem ataku hakerskiego
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Remigiusz Gora) /Shutterstock

Problem z dostępnością strony zus.pl pojawił się krótko po godzinie 9:00. Nasz dział IT pracuje nad usunięciem awarii. Będziemy się starali przywrócić dostępność strony najszybciej, jak to będzie możliwe - mówił w rozmowie z RMF FM Karol Poznański, rzecznik ZUS. Nie działała też aplikacja na smartfony. Problemy były również z logowaniem do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu. O godzinie 13:00 udało się przywrócić funkcjonowanie witryny, PUE i aplikacji. 

Z ustaleń reporterów RMF FM wynika jednak, że nie doszło do zwykłej awarii, a ataku hakerskiego. Miał on na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie można korzystać z usług na stronie zus.pl i aplikacji mobilnej. Nasze dane nie są jednak zagrożone.

Jest to forma ataku DDoS, której celem jest przeciążenie infrastruktury sieciowej poprzez zalewanie jej ogromna ilością ruchu sieciowego - tłumaczył Karol Poznański. 

 


Źródło: RMF FM
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