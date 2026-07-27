„To dezinformacja”. Warszawa stanowczo reaguje na słowa prezydenta Rosji

RMF24

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaprzeczyło słowom Władimira Putina, podkreślając, że Polska nigdy nie zgłaszała, nie zgłasza obecnie i nie planuje zgłaszać żadnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy.

Oświadczenie było odpowiedzią na wypowiedź rosyjskiego prezydenta, który stwierdził, że Ukraina w przyszłości utraci swoje zachodnie ziemie.

Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie; to, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii – prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży. Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy – Rosja – powiedział Putin w niedzielę na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu.

Polskie MSZ uznało te spekulacje za fałszywe i bezpodstawne. Według resortu są one elementem rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej, której celem jest poróżnienie Ukrainy z państwami wspierającymi ją w czasie wojny.

Ministerstwo przypomniało, że Polska w pełni uznaje suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach i konsekwentnie popiera ich nienaruszalność.

Resort podkreślił także, że oskarżenia o rzekome plany przejęcia zachodniej części Ukrainy są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję. Zdaniem MSZ mają one odwrócić uwagę od rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wywołać napięcia między europejskimi sojusznikami.

„Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów” - oświadczyło MSZ.