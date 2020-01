Dopiero w przyszłym tygodniu w Polsce możliwa będzie diagnoza ewentualnych przypadków koronawirusa z chińskiego Wuhanu - dowiedział się reporter RMF FM.

Prace w laboratorium potrwają prawdopodobnie trzy dni / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Najwcześniej jutro Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie otrzyma pierwsze materiały - odczynniki, które pomogą w takiej diagnozie.

Na razie próbki pobrane z nosa i gardła muszą być wysyłane z Polski do Berlina lub Rotterdamu.

Pacjenci muszą poczekać, bo jest to nowy wirus. Dopiero na bazie odczynników, które zostaną wysłane do Polski specjaliści w laboratorium stworzą nowy test. Zajmie się tym kilkuosobowy, już wyznaczony zespół, któremu - jak przewiduje konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban - zajmie to maksymalnie trzy dni.

Musimy mieć tego wirusa, jego skład nukleotydów, czyli "cegiełeczek" - to jest tak zwanym wzorcem, primerem do sprawdzania czy w okolicy znajduje się materiał genetyczny, który pasuje do tego

Znaczenie tego testu jest bardzo duże. Gdy będzie gotowy pozwoli sprawdzić obecność koronawirusa w ciągu maksymalnie pięciu godzin. Obecnie na wyniki badania z Berlina czy Rotterdamu musimy czekać nawet trzy doby.

Koronawirus z Wuhanu

Epidemia wywołującego zapalenie płuc koronawirusa, która wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, zabiła już w tym kraju co najmniej 170 osób, a u ponad 7,7 tys. wykryto zakażenie - podała w czwartek państwowa komisja zdrowia. Przypadki zarażonych osób odnotowano już we wszystkich prowincjach Chin, a także w kilkunastu państwach świata, w tym trzech europejskich: Niemczech, Francji i Finlandii.



By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze w praktyce odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan; zawiesiły m.in. komunikację, zarówno połączenia lokalne, jak i dalekobieżne.