Ten kierunek studiów bije rekordy popularności. Nawet 23 osoby na jedno miejsce

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„Kierunki lekarskie biją w tym roku rekrutacyjne rekordy. Statystyki po pierwszym etapie naborów pokazują, jak duża jest konkurencja. Szczególnie na uczelniach medycznych” – informuje w środę w „Gazeta Wyborcza”. Gdzie najtrudniej jest się dostać?

Medycyna i kierunki lekarskie - to tam w tym roku najtrudniej jest się dostać na studia, zdj. poglądowe

Medycyna i kierunki lekarskie - to tam w tym roku najtrudniej jest się dostać na studia, zdj. poglądowe / Shutterstock

Na studia rusza rocznik z wyżu demograficznego

O miejsce na medycynie w Gdańsku - na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - walczy średnio 16,9 osób, w Lublinie – 14,5, a w Białymstoku – ponad 23.

Te rekordy nie wynikają wyłącznie z popularności kierunku. O miejsca na uczelniach rywalizują liczniejsze niż dotąd roczniki maturzystów. W 2025 roku maturę zdawało 256 tys. osób. W tym roku to prawie 345 tys. uczniów. To – jak czytamy w „GW” – skutek tzw. reformy sześciolatków, którą próbował wprowadzić rząd Donalda Tuska za czasów koalicji PO-PSL.

Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle, ile było w ubiegłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył ich liczbę na kierunku lekarskim o 2 proc., a na lekarsko-dentystycznym o 4,4 proc.

Przybywa też miejsc na uczelniach niemedycznych, które rekrutują na kierunek lekarski. Placówki takie jak akademia nauk stosowanych w Nowym Targu i Nowym Sączu, filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile czy Politechnika Wrocławska oferują od 30 do 60 miejsc.

Ministerstwo Zdrowia, zapytane przez „Gazetę Wyborczą” o to, czy przy ustalaniu limitów brało pod uwagę większą liczbę kandydatów przesłało odpowiedź, z której wynikało, że takie są możliwości dydaktyczne uczelni, ale też, że nie ma potrzeby kształcenia większej liczby lekarzy.

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski przyznaje w rozmowie z „GW”, że tradycyjne uczelnie medyczne nie są w stanie pomieścić więcej studentów. Wąskie gardło stanowią tu zajęcia w prosektorium oraz praktyki w szpitalach klinicznych. Jak dodał, przyjęcie większej liczby studentów na studiach stacjonarnych musiałoby się odbyć kosztem limitów na studiach płatnych w językach obcych, a to głównie z nich utrzymują się te placówki.