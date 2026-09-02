Tego dnia rodzi się najwięcej dzieci. Data, która cieszy się szczególną „popularnością”

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Czy można wskazać dzień roku, w którym na świat przychodzi wyjątkowo dużo dzieci? Okazuje się, że tak. Statystyki urodzeń z różnych państw pokazują, że rekordowym miesiącem jest wrzesień, a konkretny dzień szczególnie często pojawia się w metrykach noworodków. Są też daty, w których urodzeń jest zdecydowanie najmniej.

Najczęstsza data urodzin na świecie? Ten dzień wygrywa

Każdego dnia na świecie przychodzi na świat średnio około 385 tys. dzieci. Liczba ta nie rozkłada się jednak równomiernie w ciągu roku. Wyraźne różnice widać zarówno między poszczególnymi miesiącami, jak i dniami tygodnia czy godzinami. Co ciekawe, podobne zależności dotyczące okresów z największą i najmniejszą liczbą urodzeń obserwuje się w wielu państwach i regionach świata.

Analizy statystyczne pokazują, że najwięcej dzieci przychodzi na świat we wrześniu. Wśród konkretnych dat zdecydowanie wyróżnia się 9 września – właśnie wtedy odnotowuje się najwięcej urodzeń. Kolejne miejsca zajmują 19 września i 12 września.

Nie oznacza to jednak, że wrzesień zawsze jest liderem zestawień. Liczba urodzeń w poszczególnych miesiącach może różnić się w zależności od kraju oraz analizowanego okresu.

Ile dzieci rodziło się w Polsce w poszczególnych miesiącach?

W całym 2025 roku w Polsce urodziło się łącznie ok. 238 tysięcy dzieci (dokładnie 238,3 tys.), co stanowi najniższy wynik od czasów II wojny światowej.

Miesiąc (2025) Szacunkowa liczba urodzeń Styczeń ok. 20,0 tys. Luty ok. 18,5 tys. Marzec ok. 19,5 tys. Kwiecień ok. 18,5 tys. Maj ok. 19,0 tys. Czerwiec ok. 20,2 tys. Lipiec ok. 21,5 tys. Sierpień ok. 21,0 tys. Wrzesień ok. 21,5 tys. Październik ok. 20,5 tys. Listopad ok. 19,1 tys. Grudzień ok. 19,0 tys.

Nie zawsze jednak wrzesień był miesiącem z największą liczbą urodzeń. Analiza badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej, oparta na danych Eurostatu, wykazała, że w latach 2018–2020 zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej najwięcej dzieci rodziło się w lipcu.

Dlaczego we wrześniu rodzi się tak dużo dzieci?

Sezonowość urodzeń od lat jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Jednym z możliwych wyjaśnień jest liczba poczęć przypadających na poszczególne pory roku. Badanie przeprowadzone w 2001 roku na University of Texas School of Medicine wśród Amerykanek w różnym wieku wskazywało, że latem dochodzi do poczęć najrzadziej.

Naukowcy wskazywali kilka potencjalnych przyczyn takiego zjawiska. Wśród nich wymieniano:

pogorszenie jakości nasienia u mężczyzn w okresie letnim,

sezonowe zmiany w funkcjonowaniu przedniego płata przysadki mózgowej związane z długością dnia,

sezonowe różnice w jakości komórki jajowej,

zmiany dotyczące błony śluzowej wyściełającej jamę macicy.

Na liczbę poczęć mogą wpływać również zachowania społeczne. Okres końca roku, w tym święta i sylwester, wiąże się ze zwiększoną aktywnością seksualną. Statystycznie właśnie noc sylwestrowa może więc sprzyjać większej liczbie poczęć niż przeciętny dzień roku.

Dane dotyczące Polski i Unii Europejskiej za miesiące zimowe - od listopada do lutego - wskazują natomiast na niższe wartości urodzeń. Zależność ta oznacza, że do mniejszej liczby poczęć dochodzi statystycznie w okresie mniej więcej od lutego do maja.

25 grudnia to najrzadszy dzień urodzin

Jeżeli 9 września wyróżnia się wyjątkowo wysoką liczbą urodzeń, po drugiej stronie zestawienia znajduje się data, która jest szczególnie rzadka. Najmniej dzieci rodzi się 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie.

Wśród kolejnych dni z najmniejszą liczbą narodzin wymienia się:

1 stycznia ,

24 grudnia ,

4 stycznia.

W tym przypadku istotną rolę odgrywa nie tylko naturalna sezonowość. Na statystyki może wpływać również organizacja opieki medycznej i liczba porodów planowanych.

Różnice w liczbie urodzeń widać także w zależności od dnia tygodnia. Zarówno w Polsce, jak i w szerszych statystykach najwięcej dzieci przychodzi na świat we wtorki, natomiast najmniej - w niedziele. Wynika to bezpośrednio z organizacji pracy szpitali oraz faktu, że planowe cięcia cesarskie i indukcje porodów są zazwyczaj wyznaczane na dni powszednie.

O której godzinie rodzi się najwięcej dzieci?

Statystyki pokazują również interesujące różnice dotyczące pory dnia. W danych dotyczących porodów w szpitalach dwa szczególnie wyraźne okresy przypadają na godziny 8–9 rano oraz 12–13. Nie oznacza to jednak, że właśnie wtedy dzieci najczęściej spontanicznie zaczynają przychodzić na świat. Kluczowe znaczenie ma tutaj sposób prowadzenia porodu.

Wspomniane godziny pokrywają się bowiem z porą, w której wykonywana jest duża część planowanych cesarskich cięć. To właśnie one wpływają na charakterystyczne wzrosty liczby narodzin o określonych porach.

W przypadku porodów drogami natury, które były indukowane, najwięcej dzieci przychodziło na świat między 11 a 17, a szczyt liczby narodzin przypadał około godziny 15.

Z kolei przy samoistnie rozpoczynających się porodach drogami natury rozkład urodzeń w ciągu dnia był znacznie bardziej wyrównany. Zbliżoną liczbę narodzin odnotowywano między 7 a 19.

Dlaczego w nocy rodzi się mniej dzieci?

W przypadku wszystkich trzech analizowanych rodzajów porodów - cesarskich cięć, porodów indukowanych oraz spontanicznych porodów drogami natury - widoczny był spadek liczby narodzin w godzinach wieczornych i nocnych. Szczególnie mało porodów odnotowywano między 20 a 6 rano, a najbardziej wyraźny spadek przypadał na okres od północy do 6 rano.

Trzeba jednak zachować ostrożność przy interpretowaniu tych danych. Dotyczyły one przede wszystkim porodów w szpitalach.

Kiedy z analizy wyłączy się placówki medyczne i uwzględni przede wszystkim porody domowe, rozkład wygląda zupełnie inaczej. W takich przypadkach większość narodzin przypada na godziny nocne - szczególnie między 1:00 a 4:59. Oznacza to, że statystyki dotyczące pory narodzin są w dużej mierze zależne od tego, gdzie i w jaki sposób odbywa się poród.

Który rocznik jest najliczniejszy?

Ciekawostką pozostają również dane dotyczące roczników. Według przedstawionych danych za 2023 rok najwięcej żyjących osób na świecie urodziło się w 1990 roku. Wtedy na świat przyszło około 4,179 mln dzieci. To oznacza, że osoby urodzone w 1990 roku należały w 2023 roku do grupy odpowiadającej średniemu wiekowi populacji świata - miały około 33 lat.