Zakup sukienki na wesele z reguły wiąże się ze sporym wydatkiem. Jak dokonać go bez wyrzutów sumienia? Wybrać model, który sprawdzi się nie tylko na ślubnym przyjęciu, ale też na co dzień! Sprawdź, jakie sukienki na wesele będą idealną bazą codziennych stylizacji!

Sukienki na wesele, które można nosić na co dzień - na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Tiulowe princeski, kobiece kreacje maxi, ekstrawaganckie kroje z odkrytymi plecami, na jedno ramię czy z falbanami - wybór efektownych sukienek na wesele w aktualnych kolekcjach jest gigantyczny. Wszystkie mają tylko jedną wadę - zazwyczaj są sukienkami "na jeden raz". Żadnej z nich nie wykorzystamy na co dzień. A przy kolejnym uroczystym przyjęciu zdecydowana większość kobiet zamarzy o zupełnie nowej, oryginalnej kreacji. Efekt? Gromadzenie sukienek, które zakładamy nie częściej, niż raz do roku. Na szczęście jest alternatywa.

Jeśli brakuje Ci miejsca w szafie, a nie lubisz robić nieprzemyślanych zakupów, wybierz sukienkę na wesele, którą założysz również na co dzień. Niektóre modele są na tyle uniwersalne, że przy pomocy odpowiednio dobranych dodatków możemy diametralnie zmienić ich charakter, np. z wieczorowego na co dzienny. Czego wystrzegać się przy wyborze tego typu sukienek?

-tiulu - ten sprawdza się wyłącznie w wieczorowych stylizacjach,

-błyszczących zdobień - nie pasują do casualowych outfitów,

-długości maxi - większość długich sukienek na wesele nie zda egzaminu w codziennych zestawach, z kolei modele w stylu boho nie nadają się na przyjęcie,

-dużych, wzorów, które kojarzą się ze stylem casual - zwierzęcych motywów, printów etno, kraty,

-ekstrawaganckich krojów - z przeskalowanymi falbanami, wyciętymi plecami, z gorsetem - tego typu fasony sprawdzają się tylko na imprezach i weselach,

-typowo casualowych materiałów - bawełny, lnu, dzianiny - te nie wpisują się w ślubny dress code.

Dobrym wyborem będą z kolei: proste, ale eleganckie fasony, matowe materiały takie, jak wiskoza, lycoell czy tencel, długość midi oraz kwiatowe i geometryczne wzory, które świetnie wyglądają zarówno z płaskimi, sportowymi butami, jak i wysokimi szpilkami. Sprawdź modele, które będą strzałem w dziesiątkę!





Prosta sukienka ołówkowa - na wesele i na co dzień





Elegancka, ołówkowa sukienka nie tylko najlepiej podkreśla kobiece kształty, ale też sprawdza się w różnych okolicznościach. Klasyczną, w ulubionym kolorze (np. czerwieni, beżu czy różu) możesz założyć do biura - z zabudowanymi szpilkami, wizytową torebką ze skóry i marynarką oversize czy na zakupy lub spotkanie z przyjaciółkami - ze sneakersami, torbą shopperką i skórzaną ramoneską. Ten sam model wystylizujesz też na wesele. Wystarczy, że do ołówkowej sukienki dodasz parę sandałów na szpilce, kopertówkę do ręki i efektowną biżuterię!

Granatowa sukienka - w eleganckim stylu i w wersji casual

Mówi się, że najbardziej uniwersalną sukienką jest słynna mała czarna, ale ze względu na zasady dress code’u nie szczególnie sprawdzi się ona na uroczystym, ślubnym przyjęciu. Świetną alternatywą będzie z kolei prosta, granatowa kreacja, którą możesz nosić na różne sposoby. Na weselu będzie pięknie wyglądać w towarzystwie srebrnych sandałów na szpilce, kopertówki wysadzanej kamieniami i lekkiego, przewiewnego płaszcza bez podszewki w pastelowym kolorze. Szyku w biurze dodadzą jej klasyczne, beżowe czółenka i duża, skórzana torba a4 w wężowy wzór. A na co dzień możesz ubierać ją do białych tenisówek i pastelowej listonoszki!

Sukienka w kwiaty - uniwersalna i ponadczasowa



Na weselu i na co dzień egzamin zda również modna od kilku sezonów sukienka w kwiaty. Wybierz tę o długości midi, z wiskozy czy lyocellu, z falbankami, krótkim rękawem albo postaw na dopasowaną mini w jasnych, pastelowych kolorach, które doskonale wpisują się w ślubny dress code. Tworzenie stylizacji z tak efektowną sukienką jest banalnie proste. Jeśli wybierasz się na ślub, dodaj do niej szpilki w kolorze kwiatów i kopertówkę do ręki. A na luzie łącz ją z trampkami w barwach wzoru, który zdobi sukienkę i torebką-nerką noszoną na wskroś ciała!

Prosta princeska - sukienka, która sprawdzi się na wiele okazji



Jednym z najpopularniejszych fasonów sukienek na wesele jest oczywiście princeska, czyli kreacja z dopasowaną górą i rozkloszowanym dołem. Ta tiulowa nie sprawdzi się na co dzień, ale jeśli postawisz na prostszy model, zyskasz jedną sukienkę, która za każdym razem może wyglądać inaczej! Na wesele ubierz do niej sandały na słupku i kopertówkę na łańcuszku, a na co dzień zestawiaj ją z balerinami i torebką-kuferkiem czy sportowymi butami i shopperką!

