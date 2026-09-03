Te imiona królują w tym roku. Tak Polki i Polacy nazywają swoje dzieci

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W pierwszej połowie 2026 roku Polacy najchętniej nadawali swoim dzieciom imiona Zofia i Nikodem. Najnowsze statystyki pokazują, że te klasyczne imiona nie tracą na popularności, a w czołówce zestawień pojawiają się także inne tradycyjne i modne propozycje. Sprawdzamy, jakie trendy dominują wśród rodziców oraz które imiona zyskują na znaczeniu.

Imiona odzwierciedlają zmieniające się trendy

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują rodzice. Dane z pierwszej połowy 2026 roku wskazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po imiona, które łączą tradycję z nowoczesnością. W zestawieniach najpopularniejszych imion nie brakuje zarówno tych, które od lat cieszą się uznaniem, jak i tych, które powracają do łask po latach nieobecności.

Imiona nadawane dzieciom często odzwierciedlają aktualne trendy społeczne i kulturowe. W ostatnich latach obserwuje się powrót do klasycznych, ponadczasowych imion, które nie tylko dobrze brzmią, ale również mają bogatą historię i znaczenie.

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Zofia niezmiennie na szczycie

Wśród dziewczynek króluje Zofia. Imię to utrzymuje się na pierwszym miejscu rankingu, nie oddając korony żadnej z konkurentek. Na podium znalazły się także Zuzanna i Maja, które od dłuższego czasu cieszą się niesłabnącą popularnością. W pierwszej dziesiątce imion żeńskich doszło jednak do kilku przetasowań. Antonina, która jeszcze w drugiej połowie 2025 roku zajmowała 13. miejsce, awansowała do pierwszej dziesiątki, zajmując 10. pozycję.

Oto najczęściej wybierane imiona dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku:

Zofia – 2166, Zuzanna – 1830, Maja – 1801, Hanna – 1665 (awans z 5. miejsca), Laura – 1627 (spadek z 4. miejsca), Oliwia – 1404 (awans z 7. miejsca), Pola – 1382 (awans z 8. miejsca), Julia – 1302 (spadek z 6. miejsca), Alicja – 1294, Antonina – 1228 (awans z 13. miejsca).

Nikodem – wybór numer jeden wśród chłopców

Wśród chłopców konkurencję zdeklasował Nikodem. To imię, które zdobyło serca rodziców i niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Tuż za nim uplasowali się Antoni oraz Jan, który awansował z czwartego miejsca, wyprzedzając Leona. W zestawieniu widać także rosnącą popularność imienia Franciszek.

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Najczęściej nadawane imiona dla chłopców w pierwszej połowie 2026 roku to:

Nikodem – 2665, Antoni – 2560, Jan – 2415 (awans z 4. miejsca), Leon – 2359 (spadek z 3. miejsca), Franciszek – 2289 (awans z 6. miejsca), Aleksander – 2148 (spadek z 5. miejsca), Ignacy – 2145, Stanisław – 1874, Jakub – 1482, Mikołaj – 1381.

Polki i Polacy nie rezygnują z nadawania drugiego imienia

Wielu rodziców decyduje się także na nadanie dziecku drugiego imienia. Ta tradycja, choć nieco zmieniła swoje znaczenie na przestrzeni lat, nadal jest bardzo popularna. Dawniej drugie imię miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest wyrazem szacunku dla członków rodziny lub hołdem dla tradycji.

Najczęściej wybierane drugie imiona dla chłopców to Jan, Piotr i Józef, natomiast wśród dziewczynek dominują Maria, Anna i Zofia.

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Dane dotyczące nadawanych imion są szeroko wykorzystywane także przez twórców różnorodnych aplikacji i stron internetowych. Można za ich pomocą sprawdzić popularność wybranego imienia, jego pochodzenie oraz znaczenie.