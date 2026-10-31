Te cztery zamki zobaczysz w listopadzie za darmo

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Już po raz piętnasty miłośnicy kultury, rodziny z dziećmi i wszyscy ciekawi historii będą mogli bezpłatnie zwiedzić w listopadzie cztery polskie rezydencje królewskie. Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 1 do 30 listopada zapraszają pod wspólnym hasłem „Wejdź do historii”. To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć królewskie apartamenty, unikalne wystawy czasowe, a także poznać sekrety miejsc, do których na co dzień nie ma dostępu.

Tegoroczną edycję akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” zainaugurowano konferencją prasową na Zamku Królewskim na Wawelu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektorzy czterech królewskich rezydencji.

Królewskie rezydencje otwarte – zobacz, co czeka na zwiedzających!

Zamek Królewski na Wawelu

Wawel kusi nie tylko królewskimi apartamentami, ale także wyjątkowymi wystawami. Odwiedzający mogą zobaczyć ekspozycje czasowe, w tym „Anna Jagiellonka. Wszystkie twarze królowej”, „Ekstazy. Bernini na Wawelu” (od 6 listopada) czy unikatowe dzieło Vermeera „Kobieta z naszyjnikiem z pereł” (od 27 listopada).

Dostępne są również audioprzewodniki, a zwiedzanie możliwe jest z bezpłatnymi biletami, które można rezerwować online i w kasach. Pamiętajcie jednak: 1 listopada Zamek będzie zamknięty!

Zamek Królewski w Warszawie

Warszawski zamek przygotował aż 500 wydarzeń. W ofercie znajdziemy specjalne programy edukacyjne dla szkół i seniorów, warsztaty, wykłady i tematyczne spacery.

Unikatowa trasa prowadzi przez Apartamenty Królewskie, Sale Matejkowskie czy Salę Senatorską.

Na miłośników historii czeka także wystawa „Państwo na Zamku. Rezydencja 1926–1939” oraz spotkania i warsztaty dla rodzin. Bilety bezpłatne – dostępne zarówno osobiście, jak i online!

Muzeum Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie zapraszają do Pałacu na Wyspie, Teatru Królewskiego, Starej Oranżerii czy Stajni Kubickiego.

Bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach artystycznych, lekcjach muzealnych czy spektaklach.

Nowością będą „Sowie spacery”, warsztaty kulinarne i rekonstrukcje historyczne.

11 listopada odbędą się uroczyste obchody w klimacie polskiego oręża, a na najmłodszych czekają warsztaty plastyczne i przyrodnicze.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wilanów pozwala bez biletu zwiedzić królewskie apartamenty na parterze i na piętrze oraz wystawę „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”. Codziennie otwarte są również rozległe ogrody.

W programie znajdziecie aż 500 lekcji, warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz rekonstrukcje dawnych obyczajów i kuchni barokowej. Wielki finał to listopadowy weekend z targiem rzemieślniczym, koncertami i spotkaniami z artystami.

Zarezerwuj czas i bilet

Na większość wydarzeń obowiązują bezpłatne wejściówki – warto jednak sprawdzić szczegóły i wcześniej zarezerwować termin na stronach poszczególnych muzeów.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości.