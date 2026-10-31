Te cztery zamki zobaczysz w listopadzie za darmo

Tegoroczną edycję akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” zainaugurowano konferencją prasową na Zamku Królewskim na Wawelu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektorzy czterech królewskich rezydencji.
Królewskie rezydencje otwarte – zobacz, co czeka na zwiedzających!
Zamek Królewski na Wawelu
Wawel kusi nie tylko królewskimi apartamentami, ale także wyjątkowymi wystawami. Odwiedzający mogą zobaczyć ekspozycje czasowe, w tym „Anna Jagiellonka. Wszystkie twarze królowej”, „Ekstazy. Bernini na Wawelu” (od 6 listopada) czy unikatowe dzieło Vermeera „Kobieta z naszyjnikiem z pereł” (od 27 listopada).
Dostępne są również audioprzewodniki, a zwiedzanie możliwe jest z bezpłatnymi biletami, które można rezerwować online i w kasach. Pamiętajcie jednak: 1 listopada Zamek będzie zamknięty!
Zamek Królewski w Warszawie
Warszawski zamek przygotował aż 500 wydarzeń. W ofercie znajdziemy specjalne programy edukacyjne dla szkół i seniorów, warsztaty, wykłady i tematyczne spacery.
Unikatowa trasa prowadzi przez Apartamenty Królewskie, Sale Matejkowskie czy Salę Senatorską.
Na miłośników historii czeka także wystawa „Państwo na Zamku. Rezydencja 1926–1939” oraz spotkania i warsztaty dla rodzin. Bilety bezpłatne – dostępne zarówno osobiście, jak i online!
Muzeum Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie zapraszają do Pałacu na Wyspie, Teatru Królewskiego, Starej Oranżerii czy Stajni Kubickiego.
Bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach artystycznych, lekcjach muzealnych czy spektaklach.
Nowością będą „Sowie spacery”, warsztaty kulinarne i rekonstrukcje historyczne.
11 listopada odbędą się uroczyste obchody w klimacie polskiego oręża, a na najmłodszych czekają warsztaty plastyczne i przyrodnicze.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Wilanów pozwala bez biletu zwiedzić królewskie apartamenty na parterze i na piętrze oraz wystawę „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”. Codziennie otwarte są również rozległe ogrody.
W programie znajdziecie aż 500 lekcji, warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz rekonstrukcje dawnych obyczajów i kuchni barokowej. Wielki finał to listopadowy weekend z targiem rzemieślniczym, koncertami i spotkaniami z artystami.
Zarezerwuj czas i bilet
Na większość wydarzeń obowiązują bezpłatne wejściówki – warto jednak sprawdzić szczegóły i wcześniej zarezerwować termin na stronach poszczególnych muzeów.
Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości.