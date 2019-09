Blisko 1 mln 700 tys. osób wędrowało tatrzańskimi szlakami podczas minionych wakacji - podsumowały władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), a od początku roku odnotowano rekordową liczbę, niemal 3 mln wejść w polskie Tatry.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Według danych statystycznych zebranych przez władze TPN, Tatry z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. W całym 2015 roku odnotowano niemal 2,5 mln wejść w polskie Tatry. W 2017 roku Tatry odwiedziło ponad 2,8 mln turystów. Z tegorocznych statystyk, obejmujących dane od stycznia do końca sierpnia wynika, że bieżący rok będzie rekordowy pod względem frekwencji, ponieważ tylko przez osiem miesięcy najwyższe polskie góry odwiedziło ponad 2,9 mln osób.



W minione wakacje ruch na szlakach rzeczywiście był duży, jednak nie rekordowy. To zimowe miesiące - luty i marzec - cieszyły się w tym roku większą frekwencją niż w latach poprzednich. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego rosnąca popularność narciarstwa skiturowego. Nasze statystyki pokazują, że z roku na rok turystów w Tatrach jest więcej. Obserwujemy ten trend w kontekście przyrody Tatr. Dobra kondycja tatrzańskiej fauny wskazuje, że - przynajmniej na ten moment - równowaga pomiędzy udostępnianiem, a ochroną Tatr jest utrzymana - powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.



Największą popularnością pod względem wakacyjnej frekwencji turystycznej w Tatrach okazał się sierpień. W tym miesiącu granice Tatrzańskiego Parku Narodowego przekroczyło 878,5 tys. osób. W lipcu natomiast polskie Tatry odwiedziło ponad 730,5 tys. turystów. Łącznie, od początku bieżącego roku, Tatry odwiedziło już prawie 3 miliony turystów.



Największym powodzeniem wśród turystów nieprzerwanie cieszy się Morskie Oko. Popularny punkt wejściowy w kierunku tego tatrzańskiego jeziora podczas lipca i sierpnia przekroczyło ponad 420 tys. osób. Dużym powodzeniem w minione wakacje cieszył się także Kasprowy Wierch. Ten szczyt odwiedziło ponad 160 tys. turystów, a punkt wejściowy do Doliny Kościeliskiej odnotował podczas miesięcy wakacyjnych niemal 220 tys. osób.



Tatry cieszyły się także powodzeniem dużych rodzin, bo w minione wakacje z Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do darmowych wejść rodziców z przynajmniej trójką dzieci, skorzystało ponad 70 tys. osób.



Liczbę osób wędrujących po Tatrach określa się na podstawie biletów sprzedawanych w wyznaczonych punktach wejściowych na teren TPN. Liczone są też osoby uprawnione do darmowego wejścia czyli np. mieszkańcy gmin przylegających do parku narodowego lub posiadacze Karty Dużej Rodziny.



W polskiej części Tatr jest 275 km. oznakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od łatwych po bardzo trudne, wyposażone w urządzenia asekuracyjne - łańcuchy, klamry i drabinki.