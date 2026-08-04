Tak bezpiecznie na polskich drogach jeszcze nie było. Rekordowy spadek liczby wypadków

RMF24

Polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne. W pierwszym półroczu 2026 roku odnotowano najniższą liczbę wypadków drogowych w historii. Eksperci wskazują na skuteczność zaostrzonych przepisów oraz wzmożone kontrole policyjne.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku policja zarejestrowała 9135 wypadków drogowych.

To o 248 mniej niż w 2025 r., który był najbezpieczniejszym rokiem w historii istnienia policji ruchu drogowego – powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjant dodał, że w wypadkach tych zginęło 666 osób - o 60 mniej niż w pierwszym półroczu 2025 r. Spadła również liczba rannych – w tym roku było ich 10 610, podczas gdy w pierwszym półroczu 2025 r. odnotowano 10 980 poszkodowanych.

Zaostrzone przepisy i więcej kontroli

Od 2024 roku w Polsce sukcesywnie zaostrzane są przepisy ruchu drogowego. Wprowadzono m.in. możliwość konfiskaty pojazdu pijanym kierowcom, a także po raz pierwszy w kodeksie karnym zdefiniowano nielegalne wyścigi i brawurową jazdę. Od marca 2026 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym skutkuje trzymiesięcznym zatrzymaniem prawa jazdy.

Jednak eksperci podkreślają, że to nie tylko surowe prawo wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, Piotr Mgłosiek, zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie ma wzmożona liczba policyjnych kontroli na drogach.

Dane potwierdzają te słowa – w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili aż 20 193 kontrole, czyli o 7635 więcej niż rok wcześniej.

Co dalej z bezpieczeństwem na drogach?

Policja i eksperci są zgodni – utrzymanie obecnego trendu wymaga dalszych działań. Wzmożone kontrole, konsekwentne egzekwowanie przepisów oraz edukacja kierowców to klucz do dalszego ograniczania liczby wypadków.