Tajemnicze spotkanie w Zatoce Perskiej. Szef Zondacrypto świadkiem koronnym?

RMF24

O zagranicznej delegacji jednego z naczelników delegatury CBA oraz prokuratora Marka Wełny, naczelnika śląskiego wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, miało wiedzieć tylko wąskie grono osób.



Informatorzy „Rzeczpospolitej” uważają, że jej celem było spotkanie z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto, od trzech miesięcy nieuchwytnym nie tylko dla tysięcy klientów estońskiej giełdy, ale również organów ścigania.



„Nasze źródła twierdzą, że do spotkania doszło w jednym z krajów Zatoki Perskiej” - pisze gazeta dodając, że Prokuratura Krajowa odmówiła informacji o zagranicznej delegacji prok. Wełny i o spotkaniu z Kralem ale „jej nie zdementowała”.

Śledczy liczą na cenne informacje

Gazeta wskazuje, że przekonanie Krala do współpracy z prokuraturą w zamian za uniknięcie kary byłoby ogromnym krokiem naprzód. Jego wiedza pomogłaby odkryć kulisy tej działalności, w tym udział mafii w praniu pieniędzy w bitcoinach, a być może także zniknięcia Sylwestra Suszka” - zwraca uwagę „Rz”.



Według „Rz” spotkanie miało rozpocząć negocjacje z Kralem, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie.



Zwrócono uwagę, że na tę chwilę Kral nie jest o nic podejrzany, nie jest też ścigany listem gończym.