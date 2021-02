Tadeusz Ferenc ma ogłosić decyzję o rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Były polityk SLD, obecnie niezależny, rządził stolicą Podkarpacia od ponad 18 lat.

Tadeusz Ferenc / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował portal nowiny24.pl, powodem rezygnacji Ferenca jest jego stan zdrowia, który pogorszył się po przejściu Covid-19. Niestety koronawirus mocno go osłabił - mówi jeden ze współpracowników Ferenca.

Jak podaje portal, w zeszłym tygodniu Ferenc wyszedł ze szpitala, do którego trafił po zakażeniu koronawirusem. Był to jego drugi pobyt w placówce leczniczej w ciągu kilku tygodni.

W południe biuro prasowe rzeszowskiego ratusza poinformowało, że dziś odbędzie się zdalna konferencja prasowa prezydenta miasta. Ferenc - jak powiedział Artur Gernand z biura prasowego - do końca miesiąca przebywa na urlopie.

80-letni Ferenc z wykształcenia jest ekonomistą. Ma bogatą przeszłość polityczną, od połowy lat 60. XX wieku był członkiem PZPR. Po jego rozwiązaniu wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. W 2002 roku został prezydentem stolicy Podkarpacia i od tamtej pory nieprzerwanie rządził miastem.

Ferenc był także obecny w polityce ogólnopolskiej. W 2001 roku z listy SLD-UP dostał się do Sejmu, jednak po roku zrezygnował, by objąć fotel prezydenta Rzeszowa. Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie. W 2019 roku planował startować do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak rzeszowskie środowiska przekonały go, by pozostał samorządowcem.