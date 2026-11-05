Szykują się zwolnienia u przewoźnika? „Analiza w zakresie optymalizacji zatrudnienia”

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Zarządca PKP Cargo analizuje sytuację spółki, w tym m.in. w zakresie optymalizacji zatrudnienia – przekazał Polskiej Agencji Prasowej przewoźnik. Dodał, że nie zostały określone szczegóły dotyczące potencjalnej skali, harmonogramu, grup pracowników, których zwolnienia grupowe mogłyby dotyczyć.

„Szczegółowa analiza sytuacji”. Co planuje PKP Cargo?

Spółka przekazała, że plan restrukturyzacyjny PKP Cargo przewiduje szereg działań mających służyć sanacji przedsiębiorstwa.

Obecnie Zarządca (masy sanacyjnej – przyp. red.) prowadzi szczegółową analizę sytuacji Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, w tym między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia. Na tym etapie nie zostały określone szczegóły dotyczące potencjalnej skali, harmonogramu ani grup pracowników, których proces zwolnień grupowych mógłby dotyczyć.

Firma zapewniła, że ewentualne dalsze działania będą prowadzone w dialogu z pracownikami i stroną społeczną, a o konkretnych decyzjach spółka będzie informowała po ich wypracowaniu.

Czego domagają się związkowcy?

W środę Kolejowy Portal napisał, że w PKP Cargo planowane są kolejne zwolnienia grupowe oraz zmiany w systemie wynagradzania. Według portalu informacje te przedstawiono podczas spotkania zarządcy masy sanacyjnej ze związkami zawodowymi.

W publikacji wskazano, że organizacje związkowe protestują przeciwko brakowi postępów w negocjacjach dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i domagają się wypłaty około 20 mln zł zaległych świadczeń socjalnych. Zapowiadają również podjęcie dalszych działań w obronie pracowników.

Ile osób dotychczas zwolniono?

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Zatrudnienie spadło o 3 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ubiegłego roku spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.