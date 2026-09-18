Szykują się poważne zmiany dla tych polskich miejscowości. Znamy szczegóły

RMF24

Od 2027 roku status miasta ma uzyskać dwanaście miejscowości w różnych regionach Polski – wynika z założeń do projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Planowane są także zmiany granic gmin i miast oraz zmiana nazwy jednej z gmin. Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od ich złożenia, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego planowaną zmianę.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 2027 roku status miasta otrzymają:

Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia (woj. podkarpackie),

Bakałarzewo, Filipów, Mielnik (woj. podlaskie),

Kazimierz Biskupi, Kobyla Góra (woj. wielkopolskie),

Choceń (woj. kujawsko-pomorskie),

Milejów (woj. lubelskie),

Rzekuń (woj. mazowieckie).

Projekt przewiduje także siedem zmian dotyczących granic gmin, w tym m.n. w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Zmiany obejmą gminy Dobrcz i Koronowo, Lniano i Drzycim, Firlej i Michów, Szprotawa i Małomice, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny oraz Mielno i Sianów.

W Polsce pojawią się nowe miasta. Część gmin zmieni granice Od 2027 roku w Polsce ma pojawić się 12 nowych miast. Wynika to z założeń projektu rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA. Zmiany obejmą kilka województw, a oprócz nadania praw miejskich planowane są również korekty granic niektórych gmin i miast…

Zmiany granic miast dotyczą Strzelna, Strzelec Krajeńskich, Starego Sącza, Baranowa Sandomierskiego, Zalewa, Biskupca oraz Mielna.

Resort planuje również zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka w woj. lubelskim od 2027 roku.

Te zmiany wejdą w życie od 2028 roku

Z kolei od 1 stycznia 2028 roku zmiany granic obejmą także miasto Żory i gminę Suszec w Śląskiem oraz gminy Kalisz Pomorski i Ińsko - województwo zachodniopomorskie.

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od ich złożenia, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego planowaną zmianę.

Zgoda samorządów jest ważnym argumentem, ale nie jest warunkiem koniecznym. Rada Ministrów nie jest związana opinią lokalnych władz ani wynikami konsultacji społecznych.