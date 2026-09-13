"Szyby w placówce zadrżały". Straż Graniczna komentuje nocny atak Rosji

Gen. Robert Bagan zabrał głos podczas odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, którą premier Donald Tusk zwołał po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Komendant główny Straży Granicznej przekazał, że utrudnienia na przejściach granicznych z Ukrainą rozpoczęły się już w sobotę około godz. 14.
Na zmianę następowały przerwy w odprawie na przejściach granicznych z Ukrainą z uwagi na zagrożenie atakami bezzałogowych statków powietrznych. Praktycznie przez cały dzień i całą noc ruch był wznawiany, a następnie ponownie wstrzymywany. Jako Straż Graniczna dostosowywaliśmy się do warunków i sytuacji, która występowała po stronie ukraińskiej - przekazał gen. Bagan.
Rosyjski dron zaatakował w pobliżu Dorohuska
Około godz. 4:10 rosyjski dron zaatakował stację benzynową oddaloną o około dwa kilometry od przejścia granicznego w Dorohusku. Siła eksplozji była odczuwalna również po polskiej stronie.
Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały. Wtedy natychmiast została ogłoszona ewakuacja przejścia granicznego - podał gen. Bagan.
Przeprowadzenie ewakuacji - jak wyjaśniał - było możliwe dzięki wcześniejszemu przygotowaniu procedur i scenariuszy działania na wypadek zagrożenia. Z placówki w Dorohusku ewakuowano 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 funkcjonariuszy administracji celno-skarbowej oraz 78 pracowników innych służb. Przejście musiało również opuścić ponad 280 podróżnych.
Alarm w Hrebennem
W podobnym czasie Straż Graniczna otrzymała informację o niezidentyfikowanym obiekcie zmierzającym w kierunku przejścia granicznego w Hrebennem.
Została podjęta decyzja o ewakuacji przejścia. W tym przypadku również ewakuowano ponad 300 osób z naszego personelu oraz 66 osób z personelu Krajowej Administracji Skarbowej - poinformował komendant główny Straży Granicznej.
Kolejne zdarzenie odnotowano około godz. 8:27. Po stronie ukraińskiej doszło wówczas do uderzenia w bocznicę kolejową. Z informacji przekazanych polskim służbom przez stronę ukraińską wynika, że dron trafił w lokomotywę pociągu towarowego. Skład przewoził puste cysterny.
Sytuacja na przejściach jest opanowana
Mimo nocnych zdarzeń Straż Graniczna zapewnia, że obecnie sytuacja na polsko-ukraińskich przejściach granicznych jest stabilna.
Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana. Ruch odbywa się normalnie. Nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń – podsumował gen. Bagan.
Szef sztabu DORSZ: Rosjanie w atakach na Ukrainę użyli ponad 700 dronów
Szef sztabu DORSZ gen. bryg. Jarosław Chojnacki podczas odprawy poinformował, że w rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę o godz. 14, użyto ponad 700 dronów oraz 40 pocisków balistycznych. Obiekty znajdujące się w przestrzeni powietrznej Ukrainy i zmierzające w kierunku Polski obserwowane były za pośrednictwem systemów rozpoznania radiolokacyjnego.
W związku z tym - jak mówił szef sztabu DORSZ - „dowódca operacyjny uruchomił lądowe środki obrony powietrznej rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie lubelskim i w województwie podkarpackim, oraz środki obrony powietrznej lotnictwa szybkiego, czyli F-16 oraz śmigłowce M-17 i Black Hawki”.
Warto podkreślić - lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelania pocisków, ponieważ widoczność była, tutaj mieliśmy to w pełni dozorowane - przekazał gen. Chojnacki.