Szybsza droga do zbrojeń. Cztery spółki PGZ z nowym statusem

Nowa kategoria inwestycji została wprowadzona przez specustawę o inwestycjach w obronność, uchwaloną w 2025 roku i podpisaną w sierpniu ubiegłego roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Przepisy rozróżniają inwestycje kluczowe – m.in. Tarczę Wschód oraz produkcję amunicji – i strategiczne.
Cztery spółki z PGZ
Jak napisała Sobkowiak-Czarnecka na platformie X, decyzja zespołu zapadła w piątek. Status otrzymały cztery firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Mesko, produkujące amunicję i rakiety; PIT-Radwar, specjalizujący się w elektronice i radarach wojskowych; OBR CTM, budujący m.in. Centrum Integracji Uzbrojenia i Systemów; oraz Nitro-Chem, producent materiałów wybuchowych.
„Tak działa specustawa, dzięki której procedury są prostsze, a inwestycje szybsze” – podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.
PGZ poinformowała w komunikacie, że decyzja powinna usprawnić rozbudowę infrastruktury, zwiększanie zdolności produkcyjnych i rozwój technologii.
Jesteśmy gotowi przełożyć tę decyzję na konkretne inwestycje, nowe zdolności i większą skalę produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
Ułatwienia dla inwestycji obronnych
Specustawa przewiduje ułatwienia m.in. w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, prowadzeniu inwestycji na gruntach państwowych, korzystaniu z lokalnych firm i tworzeniu stref ochronnych. Dopuszcza też m.in. wywłaszczenia za odszkodowaniem oraz wyłączenie inwestycji strategicznych spod części zasad Prawa zamówień publicznych.
Listę kluczowych inwestycji dla obronności państwa, w tym realizowanych w ramach programu Tarcza Wschód, a także dla bezpieczeństwa publicznego, ustala minister obrony narodowej.