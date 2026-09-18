Szybsza droga do zbrojeń. Cztery spółki PGZ z nowym statusem

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Specjalny zespół działający w Ministerstwie Obrony Narodowej po raz pierwszy przyznał status inwestycji kluczowych dla potrzeb obronności państwa – przekazała w piątek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pogratulowała spółkom Mesko, PIT-Radwar, OBR CTM i Nitro-Chem.

Nowa kategoria inwestycji została wprowadzona przez specustawę o inwestycjach w obronność, uchwaloną w 2025 roku i podpisaną w sierpniu ubiegłego roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Przepisy rozróżniają inwestycje kluczowe – m.in. Tarczę Wschód oraz produkcję amunicji – i strategiczne.

Cztery spółki z PGZ

Jak napisała Sobkowiak-Czarnecka na platformie X, decyzja zespołu zapadła w piątek. Status otrzymały cztery firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Mesko, produkujące amunicję i rakiety; PIT-Radwar, specjalizujący się w elektronice i radarach wojskowych; OBR CTM, budujący m.in. Centrum Integracji Uzbrojenia i Systemów; oraz Nitro-Chem, producent materiałów wybuchowych.

„Tak działa specustawa, dzięki której procedury są prostsze, a inwestycje szybsze” – podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

PGZ poinformowała w komunikacie, że decyzja powinna usprawnić rozbudowę infrastruktury, zwiększanie zdolności produkcyjnych i rozwój technologii.

Jesteśmy gotowi przełożyć tę decyzję na konkretne inwestycje, nowe zdolności i większą skalę produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGZ Adam Leszkiewicz.

Ułatwienia dla inwestycji obronnych

Specustawa przewiduje ułatwienia m.in. w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, prowadzeniu inwestycji na gruntach państwowych, korzystaniu z lokalnych firm i tworzeniu stref ochronnych. Dopuszcza też m.in. wywłaszczenia za odszkodowaniem oraz wyłączenie inwestycji strategicznych spod części zasad Prawa zamówień publicznych.

Listę kluczowych inwestycji dla obronności państwa, w tym realizowanych w ramach programu Tarcza Wschód, a także dla bezpieczeństwa publicznego, ustala minister obrony narodowej.