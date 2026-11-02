Sztab Generalny Wojska Polskiego: Protest może być elementem wrogiej operacji

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Wojsko Polskie ostrzegło dziś przed mechanizmem takim jak astroturfing, zauważając, „jak delikatna jest granica między demokratyczną demonstracją społecznego niezadowolenia a planowanymi operacjami realizowanymi przez wrogie danemu krajowi podmioty”. Astroturfing bowiem to metoda manipulacji społecznej. Oznacza pozornie oddolną, autentyczną, społeczną inicjatywę w celu wywołania zamieszek w danym kraju. Manifestujący często nie zdają sobie sprawy, że zostają użyci do innego celu niż ich manifest.

Niby spontaniczne, a jednak zaplanowane

Astroturfing może być protestem lub manifestacją, która ma przypominać oddolną, społeczną, spontaniczną inicjatywę. Tak naprawdę celem jest wywołanie zamieszek. Mogą to być jednak również działania oraz wpisy w internecie o charakterze dezinformacyjnym. One też wyglądają na pozór jak stworzone spontanicznie przez obywateli danego kraju, a tak naprawdę są wygenerowane przez farmy botów, trolli i sztuczną inteligencję. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzegł dzisiaj przed tym zjawiskiem i dokładnie opisał, jak działa jego mechanizm:

służby przeciwnika rozpoznają i identyfikują „punkty zapalne” w społeczeństwie; następuje podsycanie poprzez farmy trolli, boty i skoordynowane konta w mediach społecznościowych, uderza się w skrajne emocje obu stron sporu ;

; działania kinetyczne - wyprowadza się ludzi na ulice ;

; mnożenie kryzysu - gdy zamieszki wybuchną, media i internetowe operacje informacyjne natychmiast nagłaśniają chaos .

. manifestujący mogą nie zdawać sobie sprawy, że są użyci do innego celu niż ich manifest.

„Ukrainki odbierają Polkom mężów”, „UE żąda mobilizacji kobiet”. Te mity mają konkretny cel Unia Europejska żąda mobilizacji Ukrainek - to fake news i przykład dezinformacji, za którym stoi prawdopodobnie rosyjski wywiad. Ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zbadało, że tego typu kłamstwa pojawiają się w infosferze…

Główne cele wrogiego wywoływania zamieszek to przeciążenie służb ratunkowych i poczucia bezpieczeństwa obywateli; kryzys decyzyjny władzy, paraliż działań; wymuszenie ustępstw geopolitycznych czy wpływanie na opinię publiczną, manipulacja polityką - informuje SGWP.

Jak nie dać się nabrać?

Wojsko Polskie radzi, żeby przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy demonstrowanie przekonań przeradza się w werbalną lub fizyczną przemoc lub jest o tym mowa. Trzeba też zwracać uwagę na to, czy zalew jednorodnych wezwań do demonstracji nie pojawił się nagle i z dużym natężeniem.

W internecie natomiast warto zwracać uwagę na język - jak podkreślają wojskowi - czy komentarze i opinie brzmią bardzo podobnie lub są wręcz kopiowane, czy ten sam zwrot lub hasło pojawia się w wielu miejscach.

Należy też zwracać uwagę na to, czy profile publikujące opinie lub komentarze są nowo założone i nie mają historii aktywności. Jeśli tak jest, to mogą być one „botami” lub fikcyjnymi kontami.