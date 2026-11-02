Sztab Generalny usunął wpis o wykorzystywaniu protestów

Wpis dotyczył astroturfingu, czyli metody manipulacji społecznej. Chodzi o sytuację, gdy służby przeciwnika rozpoznają i identyfikują „punkty zapalne” w społeczeństwie, podsycają je przez farmy trolli, boty i skoordynowane konta w mediach społecznościowych, a następnie wyprowadzają ludzi na ulice. Konsekwencją mogą być zamieszki, które zostają nagłośnione przez media tradycyjne i w internecie. Co ważne, manifestujący mogą nie zdawać sobie sprawy, że są użyci do innego celu niż ich manifest.
Choć wojskowi wskazywali, że ostrzeżenie ma charakter edukacyjny i nie ma związku z obecnymi wydarzeniami w stolicy, to wiele osób odczytało je jako komentarz do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek w siedzibie TK pojawili się wybrani przez Sejm sędziowie. Jednocześnie na stronie TK opublikowano zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W Al. Szucha zebrali się protestujący i liczne siły policji. W nocy z piątku na sobotę do siedziby TK przybył prezydent Karol Nawrocki. W sobotę z orędziem wystąpił premier Donald Tusk, mówiąc m.in., że demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości.
Później zdecydowano się na usunięcie wpisu.
„Zauważyłem, co się dzieje”
Usunięcie wpisu skomentował w rozmowie z portalem niezależna.pl rzecznik Sztabu Generalnego. Płk Marek Pietrzak. Przeprosił za publikację.
Usunąłem wpis. Zauważyłem, co się dzieje. Nieopatrznie ten komunikat wpisał się w sytuację. Publikacja była zaplanowana wcześniej w ramach linii edukacyjnej „PsychoOdporni”. Prowadzimy ją od wielu miesięcy. Dzisiejsza publikacja nie stanowiła żadnego komentarza do bieżących wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Została przygotowana dużo wcześniej, w cyklu komunikatów – zaznaczył płk Marek Pietrzak.