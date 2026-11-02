Sztab Generalny usunął wpis o wykorzystywaniu protestów

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Sztab Generalny Wojska Polskiego usunął wpis dotyczący możliwej manipulacji protestami społecznymi przez siły zewnętrzne. Wielu internautów odczytało go jako komentarz do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. „Przepraszam za publikację. Komunikat wpisał się w sytuację nieopatrznie i nie był komentarzem do bieżących wydarzeń” – przekazał w rozmowie z portalem niezależna.pl płk Marek Pietrzak, który pełni rolę rzecznika Sztabu.

Wpis dotyczył astroturfingu, czyli metody manipulacji społecznej. Chodzi o sytuację, gdy służby przeciwnika rozpoznają i identyfikują „punkty zapalne” w społeczeństwie, podsycają je przez farmy trolli, boty i skoordynowane konta w mediach społecznościowych, a następnie wyprowadzają ludzi na ulice. Konsekwencją mogą być zamieszki, które zostają nagłośnione przez media tradycyjne i w internecie. Co ważne, manifestujący mogą nie zdawać sobie sprawy, że są użyci do innego celu niż ich manifest.

Choć wojskowi wskazywali, że ostrzeżenie ma charakter edukacyjny i nie ma związku z obecnymi wydarzeniami w stolicy, to wiele osób odczytało je jako komentarz do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek w siedzibie TK pojawili się wybrani przez Sejm sędziowie. Jednocześnie na stronie TK opublikowano zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W Al. Szucha zebrali się protestujący i liczne siły policji. W nocy z piątku na sobotę do siedziby TK przybył prezydent Karol Nawrocki. W sobotę z orędziem wystąpił premier Donald Tusk, mówiąc m.in., że demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości.

Później zdecydowano się na usunięcie wpisu.

„Zauważyłem, co się dzieje”

Usunięcie wpisu skomentował w rozmowie z portalem niezależna.pl rzecznik Sztabu Generalnego. Płk Marek Pietrzak. Przeprosił za publikację.

Usunąłem wpis. Zauważyłem, co się dzieje. Nieopatrznie ten komunikat wpisał się w sytuację. Publikacja była zaplanowana wcześniej w ramach linii edukacyjnej „PsychoOdporni”. Prowadzimy ją od wielu miesięcy. Dzisiejsza publikacja nie stanowiła żadnego komentarza do bieżących wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Została przygotowana dużo wcześniej, w cyklu komunikatów – zaznaczył płk Marek Pietrzak.