Szokujące statystyki. Co trzeci Polak ma nadciśnienie

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Aż 32 proc. Polaków w wieku 20-75 lat cierpi na nadciśnienie tętnicze - wynika z najnowszego raportu WOBASZ III. Co gorsza, problem dotyczy już co dziesiątej osoby między 20. a 35. rokiem życia. Wyniki badań przedstawiono podczas XXV Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” w Warszawie. Eksperci alarmują: liczba osób z nadciśnieniem stale rośnie.

Otyłość głównym winowajcą

Dr hab. Piotr Jędrusik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że główną przyczyną wzrostu zachorowań jest narastająca nadwaga i otyłość w społeczeństwie. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym piśmie JAMA potwierdzają, że otyłość jest najważniejszym czynnikiem ryzyka nadciśnienia, wyprzedzając nawet nadużywanie alkoholu. Ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała, co znacząco zwiększa ryzyko rozwoju choroby.

Leczenie wciąż nieskuteczne

Niestety, skuteczność leczenia nadciśnienia w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Tylko 30-40 proc. pacjentów osiąga prawidłowe wartości ciśnienia, a leki regularnie przyjmuje zaledwie 63,5 proc. chorych.

Dla porównania, w wielu krajach Europy Zachodniej kontrolę nad ciśnieniem uzyskuje nawet 70-80 proc. pacjentów. Główną przyczyną niepowodzeń jest nieregularne przyjmowanie leków oraz brak modyfikacji terapii przez lekarzy, gdy dotychczasowe leczenie okazuje się nieskuteczne.

Polacy nie znają swojego ciśnienia

Kampania „Misja 50/30. Ciśnienie Pod Kontrolą” Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ma na celu poprawę tych statystyk. Celem jest, by do 2030 roku połowa pacjentów z nadciśnieniem miała prawidłowe wartości ciśnienia. Jednak, jak alarmuje dr hab. Piotr Jędrusik, aż 40-60 proc. Polaków nie zna swojego ciśnienia tętniczego. To poważny problem, bo nieleczone nadciśnienie znacznie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu – głównych przyczyn zgonów w Polsce.

Kobiety i mężczyźni – różnice w statystykach

Nadciśnienie nieco rzadziej występuje u kobiet niż u mężczyzn, ale sytuacja zmienia się wraz z wiekiem.

W grupie wiekowej 30-79 lat na nadciśnienie cierpi 61 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet. Co ciekawe, kobiety częściej mają rozpoznaną chorobę i są lepiej leczone, ale w starszym wieku kontrola ciśnienia u pań jest gorsza niż u panów.

Jak się bronić przed nadciśnieniem?

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma profilaktyka. Utrzymanie prawidłowej masy ciała, stosowanie diety DASH oraz ograniczenie spożycia alkoholu mogą znacząco obniżyć ryzyko zachorowania. Regularne pomiary ciśnienia i przestrzeganie zaleceń lekarskich to podstawa skutecznej walki z nadciśnieniem.

