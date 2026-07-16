Szokujące kulisy afery w szpitalu. Lekarka zarabiała na strachu pacjentów

RMF24

Afera w szpitalu w Prudniku (woj. opolskie). Policjanci zatrzymali dwie kobiety: lekarkę i pracownicę medyczną. Są one podejrzane m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych. Według śledczych, lekarka miała manipulować pacjentami, wywołując u nich poczucie zagrożenia życia i zdrowia oraz informować o konieczności zakupu urządzeń do leczenia bezdechu. W zamian miała otrzymywać prowizję od producentów.

Policjanci Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu nad sprawą pracowali od kilkunastu tygodni. Wczoraj zatrzymali 54-letnią lekarkę i podległą jej 30-letnią pracownicę medyczną z Prudnickiego Centrum Medycznego.

Do zatrzymania doszło na terenie szpitala. Policjanci przez wiele godzin prowadzili czynności procesowe, w tym przeszukania pomieszczeń szpitalnych, zabezpieczając dokumentację, sprzęt medyczny, nośniki danych cyfrowych, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Zatrzymane zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Długa lista zarzutów dla lekarki

Zarzuty wobec 54-letniej lekarki dotyczą przekroczenia uprawnień i nadużycia zaufania pacjentów.

Według ustaleń śledczych, kobieta miała manipulować pacjentami, wywołując u nich poczucie zagrożenia życia i zdrowia oraz informować o konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń medycznych do leczenia bezdechu. Następnie nakłaniała ich do zakupu konkretnych modeli od wskazanych dystrybutorów, tworząc pozory, że sprzęt pochodzi ze szpitala. W zamian za to miała otrzymywać prowizje sięgające nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie, co w sumie dało kwotę co najmniej 450 tysięcy złotych.

To jednak nie jedyne zarzuty. Lekarka miała również przyjąć korzyść majątkową w wysokości 5 tysięcy złotych w związku z nieuzasadnionym wystawianiem recept na lek zawierający substancję psychotropową. Wystawiono ponad 600 opakowań tego leku, co według śledczych doprowadziło do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji narkotycznych o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 1,7 miliona złotych.

Dodatkowo, jej działania spowodowały niekorzystne rozporządzenie mieniem Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę ponad 150 tysięcy złotych tytułem wypłaconych refundacji.

Kolejny zarzut dotyczy uporczywego naruszania praw pracowniczych wobec dwóch podległych jej osób. Według ustaleń śledczych, lekarka miała wydawać polecenia niezwiązane z pracą oraz zlecać wykonywanie czynności zastrzeżonych dla lekarza.

Możliwe kolejne zatrzymania

30-letniej pracownicy medycznej przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarce poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń do leczenia bezdechu w wyznaczonych sklepach, za co regularnie otrzymywała korzyści majątkowe.

30-letniej pracownicy medycznej przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarce poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń do leczenia bezdechu w wyznaczonych sklepach, za co regularnie otrzymywała korzyści majątkowe. Fot. KWP w Opolu.

Wobec obu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

54-letnia lekarka została także zawieszona w czynnościach służbowych i w wykonywaniu zawodu.

Za zarzucane czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.