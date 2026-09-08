Szkolne obiady droższe. Efekt rządowych zmian w stołówkach?

RMF24

Obiady szkolne podrożały w wyniku nowych zaleceń resortu zdrowia – pisze we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”. Podwyżki wynoszą od kilku złotych do – jak podaje dziennik – nawet 20 zł dziennie. Co więcej, widać znaczne różnice w cenach obiadów między szkołami, nierzadko ponad dwukrotne.

Na czym polegają zmiany?

Zmiany zasad żywienia w stołówkach szkolnych wprowadzone od września przez Ministerstwo Zdrowia zakładają zwiększenie udziału produktów roślinnych. W założeniu ma być bardziej zdrowo.

Jednocześnie – jak twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna” – efektem zmian zasad jest wzrost cen szkolnych obiadów.

Tyle podrożały obiady szkolne

Z sondy przeprowadzonej przez dziennik wynika, że część gmin podnosi ceny obiadów szkolnych. Podwyżki sięgają nawet 20 zł dziennie, a miesięczny koszt dla rodzica może wynieść 400 zł. Samorządy muszą też doposażać kuchnie i renegocjować umowy z firmami cateringowymi.

Jak mówi dziennikowi Anna Skierska-Badura, dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Łowiczu, cena posiłku wzrosła z 6 zł za jednodaniowy obiad w poprzednim roku szkolnym do planowanych 10 zł za posiłek dwudaniowy. W jednej ze szkół konieczny był zakup pieca konwekcyjno-parowego po audycie żywieniowym i opracowaniu nowego jadłospisu.

Wyraźne różnice w cenach między szkołami

„Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę także na niejasności dotyczące cateringu. Przepisy zakładają, że rodzice powinni płacić jedynie za produkty, czyli tzw. wsad do kotła, a nie za koszty zatrudnienia pracowników. W praktyce nie jest jednak jasno uregulowane. I tak np. w Ciechanowie za obiad w jednej placówce można zapłacić 5,20 zł, a w innej – 13 zł.

Jak z kolei wskazuje cytowana przez dziennik Małgorzata Węgiel-Wnuk z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zmiana przepisów powinna zostać połączona ze zmianą finansowania stołówek. Ich koszty obecnie w całości ponoszą samorządy.

Jak uczniowie przyjęli zmiany?

Zdaniem gazety w efekcie zmian szkolne obiady dla wielu uczniów stały się też mniej smaczne. Nowy jadłospis nie budzi entuzjazmu większości uczniów – twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna”. Należy jednak pamiętać, że kwestia smaku to indywidualne preferencje.