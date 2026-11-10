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„Szkody na ponad milion złotych”. Kolejny zarzut dla Piesiewicza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (12:55)

Były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz usłyszał kolejny poważny zarzut. Według Prokuratury Krajowej, miał on wyrządzić Polskiej Lidze Koszykówki S.A. szkodę na kwotę przekraczającą 1 milion złotych. Wszystko przez korzystanie ze środków spółki na finansowanie prywatnych pobytów w hotelach, wystawnych kolacji oraz zagranicznych lotów.

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„Szkody na ponad milion złotych”. Kolejny zarzut dla Piesiewicza
Radosław Piesiewicz (fot. Wojciech Olkusnik) /East News

Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który na swoim profilu w serwisie X napisał: „Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów”.

Minister poinformował także, że wątek dotyczący Piesiewicza został połączony ze śledztwami w sprawie nadużyć finansowych nie tylko w Polskim Komitecie Olimpijskim, ale także w dużych instytucjach, takich jak Bank Pekao. 

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Aktualny zarzut wobec Piesiewicza nie jest pierwszą sprawą prowadzoną przez prokuraturę. Były prezes PKOL, który zgodził się na podawanie swoich pełnych danych osobowych, już wcześniej usłyszał zarzuty w postępowaniu dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.  

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Radosław Piesiewicz

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