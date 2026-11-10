„Szkody na ponad milion złotych”. Kolejny zarzut dla Piesiewicza

RMF24

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Były prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz usłyszał kolejny poważny zarzut. Według Prokuratury Krajowej, miał on wyrządzić Polskiej Lidze Koszykówki S.A. szkodę na kwotę przekraczającą 1 milion złotych. Wszystko przez korzystanie ze środków spółki na finansowanie prywatnych pobytów w hotelach, wystawnych kolacji oraz zagranicznych lotów.

Sprawę skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który na swoim profilu w serwisie X napisał: „Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów”.

Minister poinformował także, że wątek dotyczący Piesiewicza został połączony ze śledztwami w sprawie nadużyć finansowych nie tylko w Polskim Komitecie Olimpijskim, ale także w dużych instytucjach, takich jak Bank Pekao.

Aktualny zarzut wobec Piesiewicza nie jest pierwszą sprawą prowadzoną przez prokuraturę. Były prezes PKOL, który zgodził się na podawanie swoich pełnych danych osobowych, już wcześniej usłyszał zarzuty w postępowaniu dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Więcej informacji wkrótce