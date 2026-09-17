Szklanka z zestawu promocyjnego wycofana. GIS ostrzega przed niebezpieczeństwem

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku szklanek o pojemności 500 ml, które były dodawane do promocyjnych zestawów z butelką likieru Malibu (700 ml). O decyzji zadecydowało ryzyko skaleczenia – na wewnętrznej stronie dna szklanki znajdują się niewielkie wypustki, które mogą się oderwać podczas użytkowania. W efekcie użytkownik może się skaleczyć lub połknąć fragment szkła.
Szczegóły produktu
Producentem szklanek jest firma The Absolut Company International AB z siedzibą w Sztokholmie. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Wyborowa SA z Warszawy. Jak podkreśla GIS, zarówno producent, jak i dystrybutor, natychmiast podjęli działania mające na celu wycofanie produktu z obrotu.
Co zrobić, jeśli masz ten produkt?
GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy nabyli zestaw promocyjny z bezpłatną szklanką Malibu, aby natychmiast zaprzestali jej używania. Szklankę należy zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów szklanych.
GIS przypomina, by zawsze zwracać uwagę na komunikaty dotyczące wycofywanych produktów i nie lekceważyć ostrzeżeń. W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem lub lokalnym sanepidem.