Szklanka z zestawu promocyjnego wycofana. GIS ostrzega przed niebezpieczeństwem

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Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące szklanek o pojemności 500 ml sprzedawanych w zestawie z likierem Malibu. Powodem jest ryzyko skaleczenia – niewielkie wypustki na dnie szklanki mogą się odłączyć i stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku szklanek o pojemności 500 ml, które były dodawane do promocyjnych zestawów z butelką likieru Malibu (700 ml). O decyzji zadecydowało ryzyko skaleczenia – na wewnętrznej stronie dna szklanki znajdują się niewielkie wypustki, które mogą się oderwać podczas użytkowania. W efekcie użytkownik może się skaleczyć lub połknąć fragment szkła.

Szczegóły produktu

Producentem szklanek jest firma The Absolut Company International AB z siedzibą w Sztokholmie. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Wyborowa SA z Warszawy. Jak podkreśla GIS, zarówno producent, jak i dystrybutor, natychmiast podjęli działania mające na celu wycofanie produktu z obrotu.

Szklanka o poj. 500 ml z logo Malibu, sprzedawana z butelką Malibu 700 ml, fot. GIS / materiały udostępnione

Opakowanie kartonowe umieszczane na butelce Malibu 700 ml, zawierające szklankę 500 ml, fot. GIS / materiały udostępnione

Opakowanie kartonowe Malibu 700_ml ze szklanką 500 ml gratis, fot. GIS

Co zrobić, jeśli masz ten produkt?

GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy nabyli zestaw promocyjny z bezpłatną szklanką Malibu, aby natychmiast zaprzestali jej używania. Szklankę należy zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów szklanych.

GIS przypomina, by zawsze zwracać uwagę na komunikaty dotyczące wycofywanych produktów i nie lekceważyć ostrzeżeń. W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem lub lokalnym sanepidem.