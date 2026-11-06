Szefowa PE złożyła wizytę w Sejmie. Oto co zrobili posłowie PiS

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Dziś mija drugi dzień pobytu przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli w Polsce. O poranku szefowa PE spotkała się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Potem wygłosiła przemówienie w Sejmie. Posłowie PiS zaprezentowali na sali plenarnej m.in. baner z napisem „TUSK=DICTATOR”. „Pod Trybunałem Konstytucyjnym śpiewali Krawczyka, a dziś w Sejmie zrobili chlew (...). Cały PiS” - skomentowała eurodeputowana KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział z kolei, że posłowie PiS „robią po raz kolejny z sali sejmowej arenę cyrkową”.

Wczoraj Roberta Metsola spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem oraz z prezydentem Karolem Nawrockim. Dziś rozmawiała z marszałkami Sejmu i Senatu. Wygłosiła także przemówienie w Sejmie. Przywołała fragment wiersza naszej noblistki Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”.

„Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono”. Bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Wiemy, jak wygląda Europa z Unią Europejską i bez niej. Ostatecznie świat z Unią jest miejscem lepszym dla nas wszystkich - stwierdziła, dodając: Nie jesteśmy idealni, musimy być otwarci na reformę, na zmianę. Ostatecznie świat z Unią Europejską jest miejscem lepszym dla nas wszystkich.

Powiem to z całą mocą: nie chodzi w Europie o to, by wszyscy byli tacy sami. Chodzi o to, by cenić sobie nasze różnice, nasze tradycje, nasze historie, nasze języki. Nasz projekt nie jest narzucany z Brukseli. Ma dzielić się wyzwaniami i wspólnym rozumieniem. Dla nas każde państwo członkowskie jest mocarstwem - powiedziała Metsola.

Zaznaczyła, że ci, którzy pochodzą z pokolenia polskiego papieża Karola Wojtyły, wiedzą, że nie ma sprzeczności między byciem patriotą i byciem Europejczykiem.

Jako dzieci obserwowaliśmy upadek muru, koniec komunizmu i czuliśmy optymizm, który ucieleśniała Solidarność nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich Europejczyków. Prowadziły nas słowa kardynała z Krakowa, który został naszym papieżem i mówił do nas: nie lękajcie się - podkreśliła Metsola.

Podczas przemówienia Metsoli niektórzy parlamentarzyści PiS trzymali transparenty z napisem po angielsku: „w Polsce trwa zamach stanu wszczęty przez Donalda Tuska”. Pojawił się także baner z napisem „Tusk=dyktator” i fotografia przedstawiająca policję przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Fot. Wojciech Olkusnik

Fot. Wojciech Olkusnik / East News

„Jak minął dzień” przed TK. Sasin broni Wójcika i atakuje dawnych kolegów W Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do wokalnego występu swojego partyjnego kolegi przed Trybunałem Konstytucyjnym. Były wiceminister sprawiedliwości wykonał dla protestujących przed TK piosenkę Krzysztofa…

Zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości skomentował na konferencji w Sejmie minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ci, którzy wywieszają transparenty, że w Polsce trwa zamach stanu, ośmieszają się, robią po raz kolejny z sali sejmowej arenę cyrkową. Ośmieszają w ogóle całą sytuację, którą się Polacy niepokoją. Oni robią sobie cyrk polityczny, zrobili po raz kolejny z sali sejmowej arenę cyrkową. Do tych cyrkowców nie warto się odnosić - powiedział szef PSL.

„Europa słyszy głos Polski ws. zagrożenia ze Wschodu”

Szefowa PE mówiła także, że Europa słyszy głos Polski w sprawie zagrożenia ze Wschodu oraz podziękowała też za działania na rzecz obronności. Dodała, że Polska przez lata ostrzegała Unię Europejską na temat Rosji. Europa powinna was usłyszeć wcześniej - powiedziała.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zaprosił Robertę Metsolę na konferencję szefów parlamentów państw UE i NATO, która odbędzie się w Warszawie w maju przyszłego roku, a poświęcona będzie bezpieczeństwu Europy.

To będzie duże wydarzenie i będzie miało duże znaczenie dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz Unii Europejskiej - podkreślił marszałek Czarzasty.

Dodał, że z szefową PE rozmawiali też o kwestii Europejskiego Orderu Zasługi, a strona polska zgłosiła b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do odznaczenia tym orderem w przyszłym roku. Rozmowa dotyczyła ponadto - jak poinformował Czarzasty - rozszerzenia UE, w tym kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii - „wcześniej, czy później, po spełnieniu wszystkich warunków, po zabezpieczeniu również interesów między innymi Polski”. W tym kontekście powiedział też, że oboje uważają, iż „nie ma bezpiecznej Polski, bezpiecznej Unii Europejskiej bez wolnej, niepodległej Ukrainy”.

Dyskusja dotyczyła też kolejnego wieloletniego budżetu UE.

Zabiegamy oczywiście, co jest normalne, o interes Polski. To jest oczywiste dla pani przewodniczącej: my Polacy dbamy głównie o interes Polski, bo wiemy, że jak Polska będzie silna, to i Unia Europejska będzie silna i tak to rozumiemy - podkreślił marszałek Sejmu.

Marsz Niepodległości 2026 pod hasłem „zamach na TK”? Trwa mobilizacja kibiców Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości spodziewają się nawet pół miliona uczestników. Wśród osób, które mają pojawić się 11 listopada na ulicach Warszawy, ma być prezydent Karol Nawrocki. Tegoroczne wydarzenie może mieć wyraźny wymiar…

„Polska wkrótce zajmie należne jej miejsce przy stole G20”

Polska od momentu dołączenia do Unii Europejskiej znalazła się wśród 20 największych gospodarek świata, a wkrótce zajmie należne jej miejsce przy stole G20 (...). Obecnie to Polska naprzód pcha całą Europę - podkreśliła w Sejmie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczyła, do tego wszystkiego doprowadziła „ciężka praca, zbudowana przez miliony Polaków”.

Polaków, którzy szybko rano wstawali, zakładali firmy, jeździli do innych państw europejskich, by uczyć się. Wracali do domu, by budować i odmówili zaakceptowania tego, żeby ich dzieci miały mniej niż ktokolwiek inny w Europie. A Europa była dumna z tego, że jest częścią tej podróży - dodała.

Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Fot. SERGEI GAPON / East News