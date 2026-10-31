Szefernaker uderza w Tuska po wydarzeniach w TK. „Powinien jak najszybciej ponieść odpowiedzialność”

W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

W nocy z piątku na sobotę atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie była wyjątkowo napięta. Pod siedzibą TK zebrały się tłumy demonstrantów z opozycji, wyrażając swój sprzeciw wobec bieżących wydarzeń politycznych. W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki, który przebywał w Senegalu, zdecydował się przerwać swoją podróż i wrócić do kraju. Po spotkaniu z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz prezesem TK Bogdanem Święczkowskim, prezydent pojawił się w budynku Trybunału.

Apel Szefernakera: Odpowiedzialność Donalda Tuska

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zamieścił w nocy wpis na platformie X, w którym ostro skrytykował działania Donalda Tuska. W swoim oświadczeniu podkreślił, że „przed dniem Wszystkich Świętych jeden człowiek ściąga do Warszawy tysiące policjantów, którzy powinni być albo ze swoimi rodzinami, albo chronić Polaków”. Według Szefernakera, działania te mają na celu „sięgnięcie po jeszcze większą władzę” i prowadzą do wywołania kryzysu państwa oraz przedstawienia Polski jako kraju niestabilnego na arenie międzynarodowej.

Szefernaker stwierdził również, że Donald Tusk „ryzykuje polskie bezpieczeństwo” i powinien jak najszybciej ponieść odpowiedzialność polityczną i prawną za obecną sytuację, którą – jak zaznaczył – obserwuje nie tylko Polska, ale i cały świat.