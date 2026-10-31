Szefernaker uderza w Tuska po wydarzeniach w TK. „Powinien jak najszybciej ponieść odpowiedzialność”

Nocne napięcia w Warszawie
W nocy z piątku na sobotę atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie była wyjątkowo napięta. Pod siedzibą TK zebrały się tłumy demonstrantów z opozycji, wyrażając swój sprzeciw wobec bieżących wydarzeń politycznych. W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki, który przebywał w Senegalu, zdecydował się przerwać swoją podróż i wrócić do kraju. Po spotkaniu z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz prezesem TK Bogdanem Święczkowskim, prezydent pojawił się w budynku Trybunału.
Apel Szefernakera: Odpowiedzialność Donalda Tuska
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zamieścił w nocy wpis na platformie X, w którym ostro skrytykował działania Donalda Tuska. W swoim oświadczeniu podkreślił, że „przed dniem Wszystkich Świętych jeden człowiek ściąga do Warszawy tysiące policjantów, którzy powinni być albo ze swoimi rodzinami, albo chronić Polaków”. Według Szefernakera, działania te mają na celu „sięgnięcie po jeszcze większą władzę” i prowadzą do wywołania kryzysu państwa oraz przedstawienia Polski jako kraju niestabilnego na arenie międzynarodowej.
Szefernaker stwierdził również, że Donald Tusk „ryzykuje polskie bezpieczeństwo” i powinien jak najszybciej ponieść odpowiedzialność polityczną i prawną za obecną sytuację, którą – jak zaznaczył – obserwuje nie tylko Polska, ale i cały świat.
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Od piątkowego wieczora trwa kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformowano o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wnioski o uchylenie immunitetów obu sędziów. Te wydarzenia wywołały szerokie reakcje polityczne i społeczne, a także doprowadziły do mobilizacji sił policyjnych w stolicy.
W swoim wpisie Szefernaker zapewnił, że „Polska jest i pozostanie poważnym państwem; nie będzie republiką bananową”.