Szef MSZ Ukrainy: To rosyjska rakieta wleciała do Polski

RMF24

Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjską rakietę manewrującą Ch-101. Tak twierdzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Dziś nad ranem niezidentyfikowany obiekt naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. Tam odkryto 10-metrowy lej. Na miejscu pracują służby.

Od rana w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie strażacy i policjanci zabezpieczają ogromny, 10-metrowy krater, który pojawił się na jednym z pól. Wcześniej mieszkańcy alarmowali o potężnym huku, który wstrząsnął okolicą. Na miejscu pracują służby, a teren z powietrza patroluje wojskowy śmigłowiec.

Niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną

Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdarzenie ma związek ze zmasowanym nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. „Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej” – czytamy w komunikacie.

Najbliżej granicy Polski znalazł się jeden z obiektów, który o godz. 3:29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód. O godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt.

„W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3:46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych” – napisano w komunikacie DORSZ.

W ten rejon skierowano śmigłowiec Mi-24. „Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby. W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające” – dodano w komunikacie.

Polska strona na razie nie informuje, jakie jest pochodzenie tego obiektu. Na miejsce jedzie m.in. premier Donald Tusk.

Premier jedzie na Lubelszczyznę w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i zmasowanym atakiem Rosji na Ukrianę, w wyniku którego myśliwce poderwało polskie wojsko. „W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku…

Sybiha nie ma wątpliwości - to rosyjska rakieta

Szef MSZ Ukrainy przekazał we wpisie na platformie X, że do Polski w nocy wleciała rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

„W nocy rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego ataku Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO” – napisał Sybiha.

Jak dodał, łącznie 74 rakiety — wiele z nich balistycznych — oraz setki dronów zaatakowały Ukrainę.

„Rodzice i troje dzieci zginęli w obwodzie dniepropietrowskim w wyniku bezpośredniego uderzenia rakietowego w zwykły dom. Dwoje kolejnych dzieci zostało uratowanych spod gruzów” – wyliczał Sybiha.

„Inna rakieta zniszczyła mieszkania w Lwowie, raniąc dziesiątki osób, w tym dzieci. Uszkodzone zostały także dwa przedszkola i szkoła. Trwają działania ratunkowe” – dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

„Ofiary cywilne są także w Kijowie, Połtawie, Charkowie, Mikołajowie, Sumach, Winnicy, Czerkasach i innych regionach. Co najmniej 8 osób zginęło w całym kraju, a dziesiątki zostały ranne w wyniku tego ataku” – wyliczał Sybiha.

Cyrkony i Iskandery spadły na rodzinne miasto Zełenskiego. Nie żyje kilka osób Dwoje dzieci i czworo dorosłych zginęło w bezpośrednim rosyjskich pocisków na przedmieściach Krzywego Rogu, rodzinnej miejscowości Wołodymyra Zełenskiego. To dotychczasowy bilans, jednak ofiar może być więcej. Zmasowany atak Putina nastąpił kilka…

Sybiha: Spory muszą być odłożone na bok

Jak zaznaczył, „terror Putina wyraźnie pokazuje, że pilne jest wzmocnienie ochrony balistycznej Ukrainy i całej Europy”.

„Rosyjskie naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przypomina również, że nie ma nic pilniejszego dla naszych dwóch krajów niż przeciwdziałanie naszemu wspólnemu, odwiecznemu wrogowi, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla obu naszych narodów” – podkreśli Sybiha. Jak zaznaczył, wszystkie inne spory muszą zostać odłożone na bok podczas tej brutalnej wojny. „Naszym najwyższym priorytetem musi być nasze wspólne bezpieczeństwo” – podkreślał.