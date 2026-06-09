"Jest jeszcze nadzieja, że Wołodymyr Zełenski się z tej głupiej decyzji wycofa" - powiedział w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 Krzysztof Szczucki o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". "Jeżeli honoruje się ludobójców, to odebranie Orderu Orła Białego jest najłagodniejszym ze środków, jakie możemy podjąć. Nie uderzamy we wsparcie Ukrainy" - dodał poseł PiS.

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Jedna z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy została uhonorowana przez Wołodymyra Zełenskiego imieniem "Bohaterów UPA" . Decyzja ta wywołała w Polsce kontrowersje z uwagi na historyczną ocenę formacji. Ukraińska Powstańcza Armia ponosi odpowiedzialność za zbrodnie dokonane w latach 1943-1945 na ludności polskiej, zamieszkującej tereny Wołynia.

Decyzję prezydenta Ukrainy skomentował w Radiu RMF24 poseł PiS Krzysztof Szczucki. Prezydent Nawrocki zrobi wszystko, co możliwe, by doprowadzić do dobrego rozwiązania - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Szczucki z PiS.

Nigdy nie byłem prezydentem i pewnie nie będę, ale to nie jest tak, że się sięga po telefon i dzwoni, tylko jest to poprzedzone ustaleniami. Nie wiadomo, czy Zełenski ma gotowość, by rozmowę z Nawrockim odbyć - przyznał gość Piotra Salaka. Rozmowa zawsze jest potrzebna. Lepszy dialog niż przemoc. Dobry dialog może spowodować, że przemocy, w różnych wymiarach tego słowa, nie będzie - dodał Szczucki.

Być może do podjęcia dialogu Zełenski potrzebuje decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego. Uważam, że taka decyzja powinna zapaść - podkreślił poseł PiS.

Nie chodzi o to, by wykopywać głębokie rowy, które później będzie trudno zakopać i które będą sprzyjały Federacji Rosyjskiej - przyznał polityk i dodał, że Nawrockiemu zależy, by Ukraina tę wojnę wygrała.

Rok prezydentury Nawrockiego

To był bardzo dobry rok jeśli chodzi o działania prezydenta dla Polski. Byłby jeszcze lepszy, gdyby nie rządził Donald Tusk, tylko ktoś inny - zaznaczył Szczucki.

Polityk powiedział też, że prezydent zrealizował swoje obietnice z kampanii wyborczej "na tyle, na ile mógł". System jest tak skonsturowany, że na wybory prezydenta trzeba przedstawić program, ale bez zaplecza parlamentarnego nie jest w stanie tego programu zrealizować - przyznał polityk.

Szczucki podkreślił, że prezydent przygotwował bardzo dobre projekty ustaw, które "prędzej czy późnej będą uchwalone". Myślę, że pan prezydent Nawrocki zakłada, że jego dobre projekty zostaną zrealizowane po 2027 roku - dodał polityk.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.