Szczepienia przeciw grypie od jutra będą objęte 50-procentową refundacją dla osób niepełnoletnich. Taką zmianę zakłada nowa lista refundacyjna, która wraz z początkiem listopada wejdzie w życie.

Chodzi o dwie szczepionki dla dzieci, które skończyły sześć miesięcy. Od tego momentu w Polsce podaje się szczepionkę przeciw grypie - podkreśla krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii profesor Teresa Jackowska.

Refundowane będą iniekcje zarówno szczepionką domięśniową, jak i donosową dla osób, między 24. miesiącem a 18. rokiem życia. Myślę, że donosowa będzie bardzo przyjazna dla dzieci. Zauważyliśmy, że jednym z powodów nieszczepienia było to, że trzeba było ukłuć się, wiele dzieci miało obawy - opisuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM profesor Teresa Jackowska.

Cały czas bezpłatnie szczepionkę przeciw grypie mogą dostać kobiety w ciąży oraz seniorzy w wieku 75+. Z kolei 50-procentowa refundacja tego preparatu dotyczy osób, które skończyły 65 lat.

Jak skorzystać ze szczepienia?

Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, nie muszą otrzymać skierowania od lekarza i umawiać się na wizytę w przychodni. Pacjent musi jedynie zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić się na dogodny termin do wykonania iniekcji. Przed zastrzykiem należy jednak wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu. Warto pamiętać, że na zabieg powinniśmy się zgłosić zdrowi, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Mapa punktów, w których można wykonać bezpłatne szczepienie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Znaczenie szczepień przeciw grypie wśród dzieci

Należy pamiętać, że dzieci stanowią rezerwuar choroby, są głównym transmiterem grypy wśród rówieśników, a także wśród rodziców, dziadków, rodzeństwa czy pozostałej części społeczeństwa. Powrót dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej, przebywanie dużej liczby osób na niewielkim obszarze, stanowi idealne środowisko do rozprzestrzeniania się infekcji i wirusów. Co roku na grypę choruje 20-30 proc. dzieci, w porównaniu do 5-10 proc. dorosłych, a zaszczepienie już co piątego dziecka, zmniejszy ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty populacji blisko o 50 proc. Pamiętajmy, że zdrowe dzieci bez współistniejących chorób są hospitalizowane z powodu powikłań grypy w równym stopniu, co dorośli z grup wysokiego ryzyka. Ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia groźnych powikłań pogrypowych jest najwyższe u najmłodszych, do ukończenia 5. roku życia - dodaje prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Szczepienia przeciw Covid-19 i przeciw grypie

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji epidemiologicznej i ograniczony czas, w którym należy wykonać szczepienia, eksperci rekomendują jednoczasowe - w czasie jednej wizyty, w dwie różne kończyny - szczepienia przeciw Covid-19 i grypie wszystkimi dostępnymi dla danej grupy wiekowej na polskim rynku preparatami. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw Covid-19. Pamiętajmy, że w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia, które nie mogą obecnie skorzystać z zastrzyku przeciwko Covid-19, priorytetowo powinniśmy zrealizować szczepienia przeciw grypie - tłumaczy prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W tym roku - jak informują eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy - pacjenci będą mieli zapewnioną szerszą refundację szczepień. Bezpłatne zastrzyki będą przysługiwać seniorom powyżej 75. roku życia oraz kobietom w ciąży. Na 50 proc. refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, pacjenci w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi oraz dzieci od 6. miesiąca życia do 18 roku życia. Pozostałe osoby nieobjęte refundacją, także mogą się zaszczepić, w ramach pełnej odpłatności.