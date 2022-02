Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu ponownie otwarty zostanie basen olimpijski w Szczecinie. Konstrukcja pływalni została uszkodzona na początku grudnia podczas wichury i od tej pory największy w regionie basen był wyłączony z użytkowania.

Zabezpieczanie elewacji basenu Floating Arena dobiega końca. / Urząd Miasta Szczecin /

Jak informuje szczeciński urząd miasta, prace budowlane, które mają zabezpieczyć wnętrze pływalni wkraczają w decydującą fazę. Basen przygotowywany jest do ponownego otwarcia.

Warunkiem koniecznym do udostępnienia użytkownikom Floating Areny jest pewność co do bezpieczeństwa obiektu. Równolegle trwają badania wody basenowej.

Na początku grudnia uszkodzona przez wiatr została część przeszklonej fasady budynku. Miasto czeka na ekspertyzy biegłych, które wyjaśnią, dlaczego konstrukcja ucierpiała i jak ją naprawić.

Budowa zabezpieczenia przeszkolonej fasady ma zagwarantować osobom korzystającym z pływalni powrót na basen w bezpiecznych warunkach. Należy jednak pamiętać, że prowadzone obecnie działania mają charakter tymczasowej naprawy. Decyzje dot. docelowej naprawy zostaną podjęte na podstawie ekspertyzy, która przygotowywana jest na zlecenie administratora obiektu, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Dokładny termin ponownego otwarcia basenu będzie znany, gdy prace budowalne zakończą się i zostaną zaakceptowane przez rzeczoznawcę budowlanego. Uruchomienie pływalni uzależnione jest również od otrzymania pozytywnych wyników badania próbek wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.