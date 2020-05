Dwa zarzuty usłyszał 23-latek, który w czwartek po pijanemu wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo. Młody mężczyzna podtapiał zwierzę, które wskoczyło za nim do fosy okalającej wybieg.

Szarpał się z niedźwiedziem w warszawskim zoo RMF FM

Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami - tak zinterpretowano podtapianie niedźwiedzicy. Pod uwagę wzięto, że 23-latek nie robił tego w obronie własnej, a dodatkowo dobrowolnie wszedł na wybieg. Za to przestępstwo grożą mu 3 lata więzienia. 23-latek odpowie też za naruszenie miru domowego. Ten zarzut zagrożony jest karą roku pozbawienia wolności. Mężczyzna nie miał maseczki, więc sanepid zdecyduje o karze finansowej, która może wynieść od 5 do 30 tysięcy złotych.

Z relacji świadków wynika, że mężczyzna wtargnął na wybieg, a następnie wskoczył do znajdującej się tam fosy. Wtedy niedźwiedź także wskoczył do wody. 23-latek szarpał się ze zwierzęciem i podtapiał je.

Okazało się, że mężczyzna miał około półtora promila alkoholu w organizmie.

Niedźwiedzica jest "mocno zestresowana"

Ogród zoologiczny w przesłanym oświadczeniu napisał, że Sabina - stara niedźwiedzica, która "została napadnięta na swoim wybiegu przez dorosłego mężczyznę, fizycznie wyszła z tego zdarzenia bez szwanku, ale jest mocno zestresowana".

Jest niedźwiedziem o przeszłości cyrkowej i do obecności ludzi jest przyzwyczajona, jednak absolutnie nie spodziewała się ataku ze strony człowieka. Po zdarzeniu dochodzi do siebie siedząc w wodzie i porykując nerwowo. Zajmują się nią troskliwi opiekunowie - czytamy.

ZOO zaznaczyło, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia, to już kolejny tego typu incydent.

Dawniej takie zdarzenia były absolutnie wyjątkowe. Niedźwiedzie oddzielone są fosą, dodatkowo wokół są rozmieszczone wyraźne informacje o tym, że to niebezpieczne zwierzęta. Wybieg został tak zaprojektowany, że niedźwiedzie nie są w stanie z niego wyjść, więc nie stanowią zagrożenia. Ale człowiek może sforsować każde zabezpieczenie. Celowo dostając się na wybieg, chcąc wejść w interakcję ze zwierzęciem naraża życie swoje i zwierząt oraz angażuje służby - czytamy w komunikacie.

Podkreślono również, że warszawskie zoo podejmie wszelkie kroki prawne związane ze zdarzeniem.



Poruszona słuchaczka: Wybieg jest zbyt blisko ulicy

Historia niedźwiedzicy Sabiny poruszyła jedną ze słuchaczek RMF FM. W wysłanej nam wiadomości stwierdziła, że "wybieg niedźwiedzi znajduje się zbyt blisko tramwaju, ulicy, zgiełku".



Mnóstwo ludzi rzucających śmieci lub nieodpowiedni pokarm... Mnóstwo nieodpowiedzialnych osób, które mogą skrzywdzić czy rzucać kamieniami i dręczyć zwierzęta, aż w końcu takich, którzy dla zabawy będą chcieli udowodnić swoją "męskość" i tak jak ten człowiek wejdą na teren... Ogólnie ten wybieg nawet nie ma wysokiego płotu... Szok, że ten relikt z lat 80. jeszcze istnieje - oburza się słuchaczka. I dodaje: Zoo powinno już go dawno zlikwidować (wybieg - przyp. red.) i przenieść niedźwiadka do odpowiedniego dla niego miejsca, a nie trzymać go na obskurnym pseudowybiegu, gdzie ma być uciechą dla gawiedzi.