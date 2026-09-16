Syreny zawyją dziś w dwóch powiatach na wschodzie Polski. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

RMF24

Syreny ponownie zawyją dzisiaj na wschodzie Polski. Mieszkańcy dwóch powiatów otrzymali specjalny alert SMS. To będzie próbny alarm - uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego na Podkarpaciu oraz powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim otrzymali we wtorek specjalny alert SMS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zaplanowanych na środę ćwiczeniach z wykorzystaniem syren alarmowych. Władze apelują o zachowanie spokoju.

„Ćwiczenia: 16.09 w godz. 08:00-15:00 na terenie powiatu krośnieńskiego odbędzie się ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Zachowaj spokój” - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców regionu – syreny będą testowane przez kilka godzin, a alarm nie oznacza realnego zagrożenia.

Podobny komunikat trafił do mieszkańców powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim. Tam ćwiczenia zaplanowano w środę w godzinach 10:00-13:00. Treść alertu brzmi: „Ćwiczenie: jutro (16.09) w godz. 10:00-13:00 na terenie powiatu krasnostawskiego odbędzie się ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Zachowaj spokój”.

Warto dodać, że ostrzeżenia zostały rozesłane również w języku angielskim.

Jak działa system alertów RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach powstają m.in. na podstawie danych otrzymywanych z ministerstw, służb takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, a także urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.