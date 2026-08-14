„Świeży”, „Premium” i co jeszcze? Kontrola ujawnia restauracyjne nieścisłości

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Brak wykazu składników, określanie produktu mianem „soku”, mimo że nim nie był, oraz zbyt wysoka zawartość cukru - to część uchybień wykrytych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podczas kontroli sprzedaży soków i lemoniad w lokalach gastronomicznych.

Kontrola IJHARS: uchybienia w sprzedaży soków i lemoniad w lokalach gastronomicznych (Zdjęcie ilustracyjne)

Kontrola IJHARS: uchybienia w sprzedaży soków i lemoniad w lokalach gastronomicznych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka IJHARS Joanna Narożniak, ostatnio sprawdzono 47 podmiotów gastronomicznych oferujących takie napoje.

Inspektorzy ocenili, że klienci często otrzymują nieprawidłowe informacje dotyczące produktów dostępnych w lokalach.

Nieprawidłowości stwierdzono w 21 podmiotach (44,7 proc. skontrolowanych). W zakresie parametrów fizykochemicznych zakwestionowano 5,1 proc. partii, a w zakresie znakowania 46,4 proc. partii - podała Narożniak. W tych przypadkach zastosowano sankcje przewidziane obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego – dodała.

Wśród uchybień dotyczących parametrów fizykochemicznych znalazła się wyższa niż deklarowana zawartość cukru oraz obecność barwnika (czerwień allura) w napoju sprzedawanym jako lemoniada domowa.

Kontrolerzy wskazali również na niepełne wykazy składników. Zastrzeżenia wzbudziło także określanie standardowych produktów jako „Premium” oraz nazywanie sokiem napojów przygotowanych z wykorzystaniem syropów lub pulp owocowych.

Sok owocowy - co to znaczy?

IJHARS przypomina, że sok owocowy powstaje z jadalnych części zdrowych, dojrzałych i świeżych owoców. Inspekcja zwróciła również uwagę na niewłaściwe używanie określeń dotyczących świeżości.

Określenia „świeży” czy „świeżo wyciskany” mogą być użyte tylko w przypadku soków świeżo wyciśniętych lub bezpośrednio tłoczonych, niepoddanych żadnym procesom utrwalania żywności, np. zamrożeniu czy pasteryzacji – podkreśliła rzeczniczka. Dodała, że nazwa nie może sugerować świeżości napoju przygotowanego wcześniej, z koncentratu lub utrwalonego półproduktu.

Lemoniada: woda, cukier, sok z cytryny

Lemoniada, szczególnie popularna podczas upałów, to tradycyjnie orzeźwiający napój o kwaśnym smaku, przygotowywany z wody, cukru i soku z cytryny.

Jeśli do tak przygotowanego napoju, o wyraźnie wyczuwalnym smaku cytrynowym, dodawane są składniki wpływające na jego smak, np. inne soki, syropy, owoce, mięta czy imbir, to w nazwie opisowej należy to wyraźnie zaznaczyć, np. „lemoniada z dodatkiem mięty”, „lemoniada z dodatkiem arbuza”, „lemoniada z dodatkiem syropu o smaku truskawkowym” – zaznaczyła rzeczniczka.

W oznakowaniu kwestionowano także m.in. brak pełnego wykazu składników, w tym składników złożonych, niewłaściwą kolejność ich podawania według masy oraz błędne nazwy, np. „syrop mango” zamiast „syrop o smaku mango”.

IJHARS przypomina, że przed zakupem przygotowywanego na życzenie soku lub lemoniady klient powinien otrzymać jasne informacje o produkcie: jego nazwę, skład oraz dane podmiotu, który go przygotował.

Informacje powinny być dostępne w menu, karcie produktu, na wywieszce albo w innym widocznym miejscu, bez konieczności proszenia obsługi o ich udostępnienie – zauważyła Narożniak. Zaznaczyła, że kod QR może być dodatkowym źródłem informacji, ale nie powinien być jedynym sposobem ich udostępnienia.