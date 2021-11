Dziś w całym kraju uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Centralne obchody zaplanowano w południe przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Po godzinie 13 ulicami Warszawy wyruszy Marsz Niepodległości – w tym roku organizowany przez środowiska narodowe, jest częścią obchodów państwowych. "Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności" – mówił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak I zapewnił, że policyjny pirotechnicy sprawdzili trasę, którą ma przejść demonstracja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Przed południem na rondzie Dmowskiego zaczęli gromadzić się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości / Piotr Szydłowski / RMF FM

12:20 Na rondzie Dmowskiego protest pod hasłem "No pasarán: Polska otwarta, kolorowa, niepodległa, przeciw faszyzmowi"

Ok. 10.30 rozpoczęła się manifestacja zorganizowana pod hasłem "No pasarán: Polska otwarta, kolorowa, niepodległa, przeciw faszyzmowi", która została zarejestrowana przez Kolektyw No pasarán.



Demonstranci przyszli z transparentami, na których są hasła, m.in.: "Nacjonalizm to nie patriotyzm", "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo", "Nie dla faszyzmu", "Wolna Polska Kolorowa". Mają flagi w kolorach tęczy, w barwach narodowych i UE.



Grupę uczestników zgromadzenia otoczyła Straż Marszu. Jej członkowie w oliwkowych uniformach, maskach na twarzy z symbolem Straży ustawili się tyłem do protestujących. Rozwinęli wielkie płachty materiału zasłaniające protestujących.



Obie grupy oddzieliła policja. Uczestniczący w obu zgromadzeniach wzywali nawzajem do spokoju.

12:18 W Warszawie trwają uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

12:13 Na rondzie Dmowskiego gromadzą się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości

11:55 Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Narodowe Święto Niepodległości

11:50 Przy rondzie Dmowskiego gromadzą się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości

Przed południem na rondzie Dmowskiego zaczęli gromadzić się pierwsi uczestnicy Marszu Niepodległości. Mają z niego ruszyć o godz. 13.

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".

Choć Marsz Niepodległości ruszy dopiero o godz. 13, przygotowania do wydarzenia widać od samego rana. Wzdłuż trasy przemarszu postawiono barierki, wyłączono też ruch kołowy. W poprzek ul. Marszałkowskiej zostały ustawione betonowe zapory. Przy metalowych barierach odgradzających trasę marszu znajdują się posterunki policji. Od czasu do czasu słychać wycie syren policyjnych samochodów.







11:30 Pirotechniczne działania policji na trasie przemarszu

Podczas briefingu rzecznik KSP przekazał, że trwają działania policji pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczanie uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości. Bardzo dużo pracy dla policjantów, szczególnie dla policjantów wydziału ruchu drogowego, policjantów prewencji. To oni są najbardziej widoczni na ulicach Warszawy - mówił.



Trwają działania pirotechniczne polegające na tym, żeby dokonać sprawdzenia praktycznie całej trasy - wszystko pod kątem bezpieczeństwa - mówił nadkom. Marczak.



Podczas briefingu rzecznik KSP przekazał, że trwają działania policji pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczanie uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości / Krzysztof Zasada / RMF FM

Rzecznik zaapelował także, aby w przypadku, gdy ktoś zauważy niepokojące sygnały, informował o tym policję. Nie traktujemy, by jakiekolwiek informacje były błahe. Każda informacja jest istotna - podkreślił.

11:25 KSP o przygotowaniach funkcjonariuszy

Uwzględniamy, że na trasie marszu i w czasie wszystkich uroczystości mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności - zapewnił rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak.



Dodał, że nie chodzi o zgromadzenia, które pojawią się przy trasie marszu, a które zostały zgłoszone. Informacje na ich temat, dodał Sylwester Marczak, dostępne są na stronach urzędu miasta Warszawy.



Musimy uwzględniać to, że mogą się pojawić utrudnienia i nie każda osoba, która weźmie udział w Marszu Niepodległości czy w innym wydarzeniu, będzie nastawiona na działania polegające na wyłącznie świętowaniu. Mogą być osoby, które będą naruszać normy prawne i nasze działania uzależnione są od tego, w jaki sposób te osoby będą się zachowywać - powiedział rzecznik KSP.

11:10 Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy

Ruch kołowy od rana wyłączony jest na: ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do ul. Świętokrzyskiej, Alejach Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do al. Poniatowskiego (w co wchodzi most Poniatowski), Nowym Świecie na odcinku od ul. Książęcej do ul. Świętokrzyskiej wraz z rondem de Gaulle'a, a także na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Kruczą.



Objazdami jeżdżą linie tramwajowe: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 35. Tramwaje jadące mostem Poniatowskiego w kierunku centrum przy rondzie Waszyngtona skręcają w aleję Zieleniecką i jadą w kierunku przystanku Ratuszowa-ZOO. Utrudnienia dotyczą licznych linii autobusowych: 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522 oraz 525. Objazdy wytyczone są m.in. wciąż przejezdnym mostem Świętokrzyskim. W nocy ze środy na czwartek od godz. 2 na objazdy skierowano również niektóre nocne linie autobusowe.