Świetna wiadomość dla Polski. Powstanie u nas centrum serwisowania rakiet do Patriotów

RMF24

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że będzie to „jedyne na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi" centrum serwisowania rakiet PAC-3. Mają tam być serwisowane rakiety należące do Polski i państw naszego regionu.

Jedną z najbardziej oczywistych korzyści z budowy centrum w Polsce ma być skrócenie czasu serwisu. Dziś wysłanie pocisków za ocean, ich serwis i powrót do Europy trwa kilkanaście miesięcy.

Inwestycja ma kosztować około miliard złotych. Wiceszefowa MON nie poinformowała jeszcze, gdzie centrum powstanie, ani jaki udział w nim będą miały firmy polskiego sektora zbrojeniowego. Podziękowała za współpracę na rzecz inwestycji premierowi, szefowi MON i kancelarii prezydenta.

Pozytywne dla Polski rozstrzygnięcie dotyczące ulokowania inwestycji nad Wisłą zapowiadał we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Mówił, że Polska konkurowała na tym polu z „kilkoma ambitnymi konkurentami, m.in. z Niemcami”.

Centrum serwisowe w Polsce

Ośrodek serwisowy miałby odpowiadać za obsługę techniczną, przeglądy i utrzymanie gotowości rakiet używanych przez państwa regionu, a nie za ich produkcję.

Projekt jest rozwijany przez USA, Polskę, Niemcy, Holandię i Szwecję. Porozumienie w sprawie zbadania możliwości jego utworzenia podpisano w lipcu podczas szczytu NATO w Ankarze. O lokalizację centrum rywalizowały przede wszystkim Polska i Niemcy.

Dla Warszawy inwestycja ma znaczenie strategiczne, ponieważ system Patriot jest jednym z filarów programu obrony powietrznej Wisła. Polska kupiła dotąd osiem baterii Patriot oraz pociski PAC-3 MSE. Krajowy ośrodek, oprócz skrócenia czasu obsługi rakiet, miałby zapewnić polskiemu przemysłowi kompetencje w zakresie ich utrzymania.