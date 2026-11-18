RMF24

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Bogdan Święczkowski kwestionuje decyzje podjęte przez zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem wtorkowe obrady nie były Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK, dlatego uchwały – w tym dotyczące uchylenia immunitetu i zawieszenia – nie są dla niego wiążące. Zapowiedział też, że nie stawi się na ewentualne wezwanie prokuratury.

W środę, w rozmowie z Polsat News przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, Święczkowski został zapytany o ocenę decyzji zgromadzenia zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Z komunikatu przekazanego po obradach wynika, że zgromadzenie wyraziło zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w czterech sprawach. Nie zgodziło się natomiast na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

„Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego”

Święczkowski zakwestionował skuteczność podjętych uchwał.

Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jestem zawieszony – oświadczył.

Odnosząc się do odmowy wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowy areszt, powiedział, że cieszy go „otrzeźwienie ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.

Jego zdaniem uczestnicy zgromadzenia nie przekroczyli „granicy przestępstwa klasycznie kryminalnego”. Dodał, że ewentualna zgoda na zatrzymanie i areszt także byłaby – jak ocenił – niewiążąca.

Jeżeli nie mam uchylonego immunitetu, nie ma zgody na moje ściganie, to jak mogę iść do prokuratury, gdyż sam sobie bym zaprzeczył – stwierdził.

Na pytanie, czy odpowie na ewentualne wezwanie prokuratury, odpowiedział, że „raczej nie”, choć – jak zastrzegł – będzie to zależało od jego pełnomocników. Zapowiedział zarazem, że nie stawi się na żadne wezwanie.

Święczkowski zwrócił uwagę, że w komunikacie przywołano przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ocenił, że może mu przysługiwać prawo wniesienia zażalenia na decyzję zgromadzenia.

„Sędziowie na uchodźstwie”

Święczkowski oświadczył również, że – jak to ujął – „legalni sędziowie TK” będą przez pewien czas działać „na uchodźstwie”.

Zapowiedział organizację biura i kontynuowanie działalności administracyjnej Trybunału, m.in. po to, by pracownicy mogli otrzymywać wynagrodzenia. Zadeklarował także dalsze próby wejścia do budynku Trybunału Konstytucyjnego.