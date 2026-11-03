„Światełko dla Trybunału”. Milczące protesty w miastach Polski

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We wtorek w kilku miastach Polski odbyły się milczące protesty organizowane przez Komitet Obrony Demokracji pod hasłem „Światełko dla Trybunału”. Jego uczestnicy wyrażali w ten sposób sprzeciw wobec ingerencji w wymiar sprawiedliwości. Największa demonstracja odbyła się pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Uczestnicy manifestacji ph. „Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego” pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, fot. Leszek Szymański

Uczestnicy manifestacji ph. „Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego” pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, fot. Leszek Szymański / PAP

W stolicy protest zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji odbył się w milczeniu przed Pałacem Prezydenckim. Uczestnicy trzymali w dłoniach biało-czerwone flagi oraz świece, znicze bądź latarki na znak sprzeciwu. Widać było hasła: „Nie - dla polityków łamiących i podżegających do łamania prawa!”, „Nie - dla zastraszania sędziów!”, „Nie – dla przemocy wobec sędziów!”.

Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich - podkreślali organizatorzy protestu.

W Krakowie protest odbył się pod Sądem Apelacyjnym.

To jest właśnie wsparcie i solidarność z tymi prawidłowo wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Te spory prowadzą do tego, że też tracimy wiarygodność jako kraj i myślę, że z tym trzeba jak najszybciej zakończyć, bo jesteśmy w chaosie – usłyszał na miejscu reporter RMF FM.

Uczestnicy manifestacji „Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego” pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie, fot. Leszek Szymański. / PAP

Pokojowo stanąć i powiedzieć „nie” politykom

W Gdańsku milczący protest odbył się przed Dworem Artusa w Gdańsku. Wzięło w nim udział kilkaset osób trzymających polskie i unijne flagi.

Chcemy, tak jak w poprzednich latach – w 2016, 2017 i 2018 roku – pokojowo stanąć i powiedzieć „nie” politykom, którzy nadal demolują państwo prawa, nasz kraj - oświadczyła przewodnicząca pomorskiego KOD-u Ewa Topór-Nawarecka. Jak dodała, „chcemy powiedzieć »nie« prezydentowi, który nocą, z pięściami, wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, nawet nie wiadomo po co, bo nawet z nikim nie rozmawiał”. Zapowiedziała, że po przywróceniu obywatelom Trybunału Konstytucyjnego przyjdzie czas na Sąd Najwyższy.

Z kolei sędzia Dorota Zabłudowska-Szulc powiedziała, że Trybunał Konstytucyjny „stał się tak naprawdę trzecią izbą parlamentu, mającą zatwierdzać niekonstytucyjne działania władzy politycznej".

Wyraziła nadzieję, że symboliczne zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego „rozpocznie ostatni etap naprawy praworządności w Polsce, a Trybunał będzie mógł działać w sposób bezstronny, niezawisły i z dala od świata polityki”.

Uczestnicy manifestacji „Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego” na Placu Wolności w Poznaniu, fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

W Poznaniu manifestacja na Placu Wolności zgromadziła – według policji - ok. 200 osób. Jej uczestnicy, trzymając flagi oraz świeczki i latarki stali przy dźwiękach piosenek m.in. Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. W trakcie zgromadzenia odśpiewano także hymn Polski.