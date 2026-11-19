RMF24

Sezon grzewczy 2026/2027 to nie tylko wyższe rachunki za ogrzewanie, lecz także kontrole domów i mieszkań. Właściciele nieruchomości muszą być gotowi na wizytę kontrolerów sprawdzających nie tylko czym palimy w piecu, ale też czy posiadamy wszystkie wymagane przepisami dokumenty. Brak świadectwa energetycznego w sytuacji, gdy jest ono wymagane, może skończyć się karą sięgającą nawet 5000 złotych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający zapotrzebowanie budynku na energię, między innymi na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

Od kwietnia 2023 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Dokument jest wymagany przede wszystkim od osób, które chcą sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość. Nie ma przy tym znaczenia, czy dom lub mieszkanie zostały wybudowane przed 2009 rokiem, czy już po tej dacie.

Świadectwo należy przekazać nabywcy podczas sprzedaży nieruchomości lub najemcy przy zawieraniu umowy najmu. Obowiązek dotyczy również inwestorów przy zakończeniu budowy lub składaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli mieszkasz we własnym domu i nie zamierzasz go sprzedawać ani wynajmować, co do zasady nie musisz zamawiać świadectwa wyłącznie z powodu posiadania nieruchomości. Szczególne zwolnienie dotyczy również określonych domów o powierzchni zabudowy do 70 m2, budowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że każdy dom o takiej powierzchni jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa, zwłaszcza gdy jest przeznaczony na sprzedaż lub wynajem.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne i komu grozi kara?

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielkości nieruchomości, jej rodzaju oraz dostępności dokumentacji technicznej. Na rynku można spotkać oferty w granicach około 349–500 zł, choć w przypadku większych budynków cena może być wyższa.

Dokument jest ważny przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Może jednak stracić ważność wcześniej, jeśli zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne zmieniające charakterystykę energetyczną budynku, na przykład termomodernizacja lub wymiana źródła ogrzewania.

Brak świadectwa może wiązać się z grzywną, jeżeli właściciel nie dopełni obowiązku jego przekazania w sytuacji przewidzianej przepisami. Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel domu lub mieszkania bez takiego dokumentu automatycznie otrzyma karę. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść 5000 zł.

Gdzie sprawdzić świadectwo energetyczne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wpisane do centralnego wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Właściciel nieruchomości może zweryfikować dokument w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Warto upewnić się, że świadectwo zostało przygotowane przez uprawnionego specjalistę i spełnia wymagania określone w przepisach.

Należy również pamiętać, że świadectwo energetyczne nie jest tym samym co audyt energetyczny. Są to dwa różne dokumenty, które służą innym celom.

Właściciele powinni pamiętać o obowiązku

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest istotnym dokumentem przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Pozwala potencjalnym kupującym i najemcom ocenić efektywność energetyczną budynku oraz związane z nią zapotrzebowanie na energię.

Nie każdy właściciel musi jednak posiadać taki dokument na własny użytek. Obowiązek zależy przede wszystkim od sposobu wykorzystywania nieruchomości i okoliczności jej sprzedaży lub wynajmu. Dlatego przed zawarciem umowy warto sprawdzić, czy świadectwo jest wymagane i czy pozostaje aktualne.