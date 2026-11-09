Strzały, panika, chaos, telefony w dłoniach. ABW: Poznaj zasadę 4U

Co robić, gdy padają strzały? Instrukcja krok po kroku
Zgodnie z założeniami Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, każdy może być świadkiem zdarzeń o charakterze terrorystycznym bez względu na miejsce, w którym się obecnie znajduje - w kraju czy za granicą. Po sobotniej masakrze w Krakowie, w której 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego zabił 6 osób, a ranił 15, służby oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypominają: właściwa reakcja zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach - 4U - może uratować życie. Co konkretnie robić, jeśli nagle dzieje się coś, co nas niepokoi?
- Należy zwrócić uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie być obojętnym, ale też uważać, a w razie potrzeby informacje o zagrożeniu przekazać na numer alarmowy 112.
- Jeśli usłyszymy wybuch lub strzały - nie podchodzić. Jeśli można, należy uciekać. Nie wracać na miejsce zdarzenia oraz informować mijane osoby o zagrożeniu.
- Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, należy się ukryć. Zabarykadować pomieszczenie, wyciszyć telefon i odsunąć się od okien i drzwi.
- Jeśli nie możemy się ukryć ani uciec, ABW wskazuje czwarte „u”: udaremnij atak. Należy wtedy działać przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.
7 listopada na zawsze zapisze się w historii Krakowa
W sobotę około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, miał kask na głowie. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15 osób. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji.
Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom.