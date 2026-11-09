Strzały, panika, chaos, telefony w dłoniach. ABW: Poznaj zasadę 4U

RMF24

Sobotnia strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie pokazała, że nie wszyscy wiedzą, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Co więcej, wyciągają telefony, nagrywają, robią zdjęcia, zapominając, jak określa policja - że jeśli my widzimy zamachowca, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on widzi nas. Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przypomina, że każdy bezwzględnie powinien znać zasadę 4U: uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak.

Co robić, gdy padają strzały? Instrukcja krok po kroku

Zgodnie z założeniami Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, każdy może być świadkiem zdarzeń o charakterze terrorystycznym bez względu na miejsce, w którym się obecnie znajduje - w kraju czy za granicą. Po sobotniej masakrze w Krakowie, w której 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego zabił 6 osób, a ranił 15, służby oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypominają: właściwa reakcja zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach - 4U - może uratować życie. Co konkretnie robić, jeśli nagle dzieje się coś, co nas niepokoi?

Należy zwrócić uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie być obojętnym, ale też uważać , a w razie potrzeby informacje o zagrożeniu przekazać na numer alarmowy 112.

, a w razie potrzeby informacje o zagrożeniu przekazać na numer alarmowy 112. Jeśli usłyszymy wybuch lub strzały - nie podchodzić. Jeśli można, należy uciekać . Nie wracać na miejsce zdarzenia oraz informować mijane osoby o zagrożeniu.

. Nie wracać na miejsce zdarzenia oraz informować mijane osoby o zagrożeniu. Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, należy się ukryć . Zabarykadować pomieszczenie, wyciszyć telefon i odsunąć się od okien i drzwi .

. Zabarykadować pomieszczenie, wyciszyć telefon i . Jeśli nie możemy się ukryć ani uciec, ABW wskazuje czwarte „u”: udaremnij atak. Należy wtedy działać przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Minuta po minucie. Tak policja wstrzymała masakrę na Rynku Głównym w Krakowie Policja powiadomiła o dokładnym przebiegu działań służb w związku z wczorajszą strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusze, reagując na falę dezinformacji, rozpisali interwencję minuta po minucie. Policja zareagowała już w 3. minucie od…

Dwa karabiny AR-15, dwa pistolety. Prokuratura o broni Michała Oksińskiego „W samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni. W tym dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety” - powiedział na konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Dodał, że w samochodzie mężczyzny…

7 listopada na zawsze zapisze się w historii Krakowa

W sobotę około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, miał kask na głowie. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15 osób. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji.

Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom.

Skrzyżowanie ul. Dietla i Stradomskiej blisko Rynku Głównego w Krakowie, fot. Przemek Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX

Rynek Główny w Krakowie 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / PAP

Zakończyły się sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie Zakończyły się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie i trzech z Ostrowca Świętokrzyskiego - poinformowała prokuratura. Dziś rano w szpitalu zmarł Michał Oksiński - sprawca zamachu. Jak przekazała prokuarura, sekcja zwłok mężczyzny odbędzie się…